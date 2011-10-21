DAÜ iletişim fakültesi öğrencileri TAK'ı ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ve beraberindeki İletişim Fakültesi öğrencileri Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ı ziyaret ederek, TAK Müdürü Perihan Aziz’le görüştü.

Heyet, Aziz’den TAK’ın kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İRVAN

Prof. İrvan, Kuzey Kıbrıs medyasını öğrencilere daha yakından tanıtmak amacıyla ziyaretlere başladıklarını ve ilk ziyareti de gündemin nabzını tutan TAK’a yapmak istediklerini söyledi.

AZİZ

TAK Müdürü Parihan Aziz de, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi ve haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla 1973 yılında kurulan TAK’ın, bugün yeni yasası ve yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurarak objektif habercilik yoluna devam ettiğini söyledi.

Aziz, İrvan ve öğrencilerle birlikte TAK gündemini de değerlendirdi.