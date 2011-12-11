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DAÜ İletişim en iyi ilk 200'de

İletişim ve Medya Çalışmaları yüksek lisans programını en iyi ilk 200 listesine koydu

DAÜ İletişim en iyi ilk 200'de

İletişim ve Medya Çalışmaları yüksek lisans programını en iyi ilk 200 listesine koydu

11 Aralık 2011 Pazar 15:38
DAÜ İletişim en iyi ilk 200'de
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Dekanı ve İletişim ve Medya Çalışmaları lisansüstü program yöneticisi Prof. Dr. Süleyman İrvan, kendilerine Eduniversal ofisinden gönderilen resmi

belgede, yürüttükleri yüksek lisans programının dünyada ilk 200 program arasında yer aldığının ifade edildiğini söyledi.  

 
Eduniversal’ın yüksek öğretim alanında önemli bir derecelendirme kuruluşu olduğunu belirten İrvan, “Bu kuruluş, değerlendirmesini üç kritere dayandırıyor. Birincisi, programın dünya çapında ünü ve

tanınmışlığı; ikincisi, mezunların işe başlangıç ücretleri ve üçüncüsü de öğrenci memnuniyeti” dedi. 

Programın değerlendirmeye girmesi için kendilerinin bir girişimde bulunmadıklarının altını çizen Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Bizim programımızı Avrasya ve Ortadoğu bölgesinin en iyi 5 programından birisi

olarak ilan ettiler. Bu listede Türkiye’den sadece Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler yüksek lisans programı var” diyerek, yürüttükleri yüksek lisans programının kazandığı

başarının önemine vurgu yaptı.

1998 yılından beri İletişim ve Medya Çalışmaları alanında tezli yüksek lisans eğitimi verdiklerini söyleyen Prof. İrvan, 2011 sonbahar dönemine kadar programdan 69 mezun verdiklerini, bu mezunların arasında KKTC ve TC uyruklu öğrenciler dışında Arnavutluk, Bosna, Filistin, Güney Kore, İran, Kamerun, Nijerya, Norveç, Rusya, Ukrayna, Ürdün gibi birçok ülkeden öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

“Öğrenci profilimiz açısından tam anlamıyla uluslararası bir program yürütüyoruz” diyen İrvan, Eduniversal sıralamasına girmelerinde bu faktörün çok önemli olduğunu ifade etti. İinde bulundukları akademik dönem itibarıyla programda 36 kayıtlı öğrencinin bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman İrvan, bu öğrencilerin yarısının üçüncü ülke uyruklu olduğunu belirtti.

 Eduniversal listesine girmelerinin, programın tanınmışlığını ve itibarını daha da artıracağını kaydeden İrvan, “En iyiler arasına girmek kadar, orada kalabilmek de önemlidir. Biz, fakülte olarak bu programın kalitesinin daha da yükselmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

 

Son Güncelleme: 11.12.2011 15:38
Anahtar Kelimeler:
MedyaDaüIletişim
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