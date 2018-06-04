banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99250
ALTIN
190.772
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1110
EURO
5.3631
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu

ABD'de bir FBI ajanı, gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almak isterken yakındaki bir kişiyi kazayla bacağından vurdu.

Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu

ABD'de bir FBI ajanı, gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almak isterken yakındaki bir kişiyi kazayla bacağından vurdu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:44
Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu

Dans Ederken Silahını Düşüren FBI Ajanı Kazayla Bir Kişiyi Vurdu

ABD'de bir FBI ajanı, gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almak isterken yakındaki bir kişiyi kazayla bacağından vurdu.

ABDnin Colorada  eyaletindeki Denyer kentinde, bir FBI ajanı gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almaya çalışırken bir kişiyi bacağından vurdu.

TAKLA ATARKEN SİLAH FIRLADI

Twitttir'da paylaşılan videoda adı açıklanmayan FBI ajanı dans figürlerini, geriye doğru attığı bir taklayla tamamlıyor. Ancak takla atarken belindeki silah kılıfından çıkıp, yere düşüyor.

banner277
DÜŞER DÜŞMEZ ATEŞ ALDI

FBI ajanı silahını yerden almaya çalışırken, silah kazayla ateş alıyor ve dansı izleyenlerden biri bacağından vuruluyor.

Ajana herhangi suçlama yöneltilip yöneltilmediği bilinmiyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Cumartesi yaşanan olayda, Mile High Spirits and Distillery Bar adlı mekanda FBI ajanının dans figürlerinin kalabalık tarafından ilgiyle izlendiği görülüyor. Ancak silah ateş aldığında hava çabucak değişiyor ve FBI ajanı şoke olan müşterilerin bakışları altında silahını alıyor ellerini havaya kaldırıyor ve dans pistinden uzaklaşıyor.

Polis Sözcüsü Marika Putnam, ajanın önce bir polis karakoluna götürüldüğünü ve daha sonra FBI'dan bir üstüne teslim edildiğini açıkladı.

Savcılıksa olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı
F-35'lerin Ana Üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye'ye Teslimat Mektubu
F-35'lerin Ana Üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye'ye Teslimat Mektubu
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı
Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!
Ormanlık Alana Çakılan Paraşütçünün Omzuna Kütük Saplandı!
Suudi Arabistan Tarihinde İlk Kez Kadınlar Ehliyet Almaya Başladı
Suudi Arabistan Tarihinde İlk Kez Kadınlar Ehliyet Almaya Başladı
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Guatemala'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
Guatemala'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
BM'den Güney Sudan uyarısı
BM'den Güney Sudan uyarısı
Hindistan'daki Nipah virüsü salgını
Hindistan'daki Nipah virüsü salgını

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim