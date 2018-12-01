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Danimarka Göçmenleri Issız Adada Toplayacak

Kopenhag, 1 Aralık 18 (.): Danimarka mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası\'nda kurulacak

Danimarka Göçmenleri Issız Adada Toplayacak

Kopenhag, 1 Aralık 18 (.): Danimarka mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası\'nda kurulacak

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:33
Danimarka Göçmenleri Issız Adada Toplayacak

Kopenhag, 1 Aralık 18 (.): Danimarka mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası\'nda kurulacak "Geri Gönderme Merkezi"nde toplayacak. 

Danimarka’da hükümeti oluşturan partiler ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) tarafından gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinden göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı çıktı. 

Maliye Bakanı KristianJensen\'in açıkladığı 2019 bütçesine göre, sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyenler, Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası’nda kurulacak Geri Gönderme Merkezi\'nde toplanacak.

125 kişi için tasarlanan ve 2021’de hizmete girmesi planlanan, 7 hektarlık alana sahip Lindholm Geri Gönderme Merkezi’ne ulaşım vapurla sağlanacak. Adaya sefer düzenleyecek vapurlar akşam belirli bir saatten sabaha kadar hizmet vermeyecek. 

Oluşabilecek tepkiler nedeniyle hükümet ve Danimarka Halk Partisi arasındaki görüşmelerin gizlice yapıldığı belirtilirken, olayı medyadan öğrenen ve kısa süreli bir "şok" yaşadığı belirtilen Vordingborg Belediye Başkanı MikaelSmed yaptığı açıklamada, Lindholm Adası\'na kurulacak geri gönderme merkezinin "iyi bir fikir" olmadığını söyledi.

Danimarka’nın 2019 bütçesinde, mültecileri ilgilendiren bir diğer konu ise aile birleşimi alanında. Görüşmeler sonucu, Almanya’daki yasalardan esinlenilerek, bir ay içinde belirli sayıda mülteciye aile birleşimi izni verilmesi yönünde karar alındı. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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