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Danimarka ve İsveç Rusyaya karşı ortak hareket etme kararı aldı

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist, yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Danimarka ve İsveç Rusyaya karşı ortak hareket etme kararı aldı

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist, yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:32
Danimarka ve İsveç Rusyaya karşı ortak hareket etme kararı aldı

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist, yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gelen İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile bir araya geldi.
Düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç'in, Rusya tehdidine karşı savunma konusunda ortak hareket etmek için anlaştığı bildirildi.

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Savunma alanında yapılacak anlaşmanın hava ve deniz sahasını gözetleme hususunda olduğu belirtildi. İki ülkenin, Rus uçaklarına karşı hızlı önlem alabilmek için karşılıklı önceden izin almaya gerek duymaksızın hava sahalarının kullanımını birbirlerine açacakları kaydedildi.
Üzerinde anlaşılan diğer bir konunun ise özellikle Baltık Denizi'nde iki ülkeye yönelik tehdit oluşturan Rus denizaltıların tespiti yönünde daha sıkı iş birliğinde bulunulması olduğu bildirildi.
Danimarka ve İsveç'in, Denizaltı Savunma Harbi teknolojisi kapsamında denizleri birlikte gözetleyeceği ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 10:55
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