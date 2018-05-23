Danimarka ve İsveç Rusyaya karşı ortak hareket etme kararı aldı

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist, yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gelen İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile bir araya geldi.
Düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç'in, Rusya tehdidine karşı savunma konusunda ortak hareket etmek için anlaştığı bildirildi.
Üzerinde anlaşılan diğer bir konunun ise özellikle Baltık Denizi'nde iki ülkeye yönelik tehdit oluşturan Rus denizaltıların tespiti yönünde daha sıkı iş birliğinde bulunulması olduğu bildirildi.
Danimarka ve İsveç'in, Denizaltı Savunma Harbi teknolojisi kapsamında denizleri birlikte gözetleyeceği ifade edildi.