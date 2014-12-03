Danimarka, Şeffaflıkta Zirvede Yer Aldı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ'NÜN (TI) 2014 YILI RAPORUNDA, YOLSUZLUĞUN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER SIRALAMASINDA DANİMARKA, YENİ ZELANDA VE FİNLANDİYA ZİRVEDE YER ALDI

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (TI) 2014 yılı raporunda, yolsuzluğun en az görüldüğü ülkeler sıralamasında Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya'nın zirvede yer aldığı bildirildi.

Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "2014 Yolsuzluk Algısı Endeksi" açıklandı. 175 ülkenin 100 puan üzerinden değerlendirildiği endekste, Danimarka 92 puanla şeffaflıkta zirvenin sahibi oldu.

Danimarka'yı 91 puanla Yeni Zelanda, 89 puanla Finlandiya, 87 puanlı İsveç ve 86 puanla Norveç izledi.

Listede Almanya 79 puanla 12'nci, İngiltere 78 puanla 14'üncü, Amerika 74 puanla 17'nci, Fransa 69 puanla 26'ncı, Türkiye 45 puanla 64'üncü, Yunanistan 43 puanla 69'uncu ve İran 27 puanla 136'ncı sırada yer aldı.

Listenin sonunda ise 8'er puanla Kuzey Kore ve Somali, 11 puanla Sudan, 12 puanla Afganistan'ın bulduğu kaydedildi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Araştırma Direktörü Finn Heinrich, raporun, örgütün araştırmalarda bulunduğu ülkelerdeki uzmanların ve şirket temsilcilerinin görüşleri temelinde hazırlandığını ifade etti.

Bu bilgilerin son 24 ay içinde toplandığına işaret eden Heinrich, bundan dolayı çok güncel gelişmelerin rapora tam olarak yansımadığını kaydetti.

Yolsuzluğun geniş bir tanımı olduğuna işaret eden Heinrich, kayırma, çıkar çatışması, siyasi partilerin finansmanı ve yolsuzlukla mücadele gibi konuların irdelenerek raporun hazırlandığını savundu.

Ülkelerin ekonomik gelişmesiyle yolsuzlukla mücadele arasında bir bağ bulunduğuna işaret eden Heinrich, ''Yolsuzlukla mücadele edilmemesi durumunda, ülkelerdeki ekonomik gelişmeyi de tehlikede görüyoruz'' dedi.

Yolsuzluğun, ekonomik gelişme için risk olduğuna işaret eden Heinrich, yolsuzluğun devlete olan güveni azalttığını ve yatırımcıların yolsuzluk riski bulunup bulunmadığına baktıklarına işaret etti.

Heinrich, yolsuzlukla mücadelenin gelişmekte olan ülkelerde ilerlemediğini, hatta gerilediğinin görüldüğünü kaydetti.

Yolsuzluğun kökü ile mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Heinrich, bu mücadelede yönetimde saydamlığın ve yolsuzluğu ihbar edenlerin korunmasının önemli olduğunu söyledi.

ALMAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

TI Almanya Müdürü Edda Müller, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bundan dolayı yasa dışı ticaretten elde edilen paranın ortaya çıkarılması için Alman hükümetine AB'nin kara para aklama yönetmeliğini imzalaması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası tahminlerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar rüşvet ödendiğine ve bunun ülkelerin diğer ülkelere yaptıkları yardımların yüzde 15 ila 30'una tekabül ettiğine işaret eden Müller, "Gelişen ve gelişmekte olan ülkelere yapılacak en iyi yardım yolsuzlukla mücadele etmektir" ifadesini kullandı.