Danimarka o Türk'ü Konuşuyor

Sokak ortasında bıçaklanan anne ve 16 aylık oğlunu kurtaran Mesut Ayyıldızoğlu, Kopenhag polisi tarafından ödüllendirdi. Yozgatlı olan Ayyıldızoğlu, “Hiç tereddüt etmeden yardıma koştum” dedi.



Danimarka, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan anne ve 16 aylık oğluna ilkyardım yaparak hayatlarını kurtaran Mesut Ayyıldızoğlu (34) adlı Türk'ü konuşuyor. Yozgatlı Ayyıldızoğlu, geçen ağustos ayında başkent Kopenhag'da eşini ve çocuğunu bıçaklayan 41 yaşındaki adamı diğer görgü tanıklarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.



Danimarka Ordusu'nda paralı piyade eri olarak 5 yıldır görev yapan Ayyıldızoğlu, daha sonra yerde kanlar içinde yatan anne ve çocuğa ilkyardım müdahalesinde bulundu. Olayın duyulması üzerine Kopenhag Emniyet Müdürlüğü bir tören düzenleyerek Ayyıldızoğlu'nu iki kişinin hayatını kurtardığı için ödüllendirmeye karar verdi. Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Ayyıldızoğlu'na gösterdiği kahramanlık ve yardımından ötürü sembolik olarak 1000 kron (375 TL) ile onur belgesi ödül olarak verildi.



Ayyıldızoğlu'na Kopenhag Emniyet Müdürü Thorkild Fogde imzasıyla verilen onur belgesinde "Sevgili Mesut Ayyıldızoğlu, Kopenhag Polisi bu belge ve ödülle senin yurttaşa ve Kopenhag Polisi'ne yaptığın özel yardımın için teşekkür eder, büyük şükranlarını sunar. Teşekkür ederiz" cümleleri yazıldı.