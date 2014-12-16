Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Danimarka Kuzey Kutbu'nu İstiyor

Danimarka, Birleşmiş Milletlere yaptığı resmi başvuruyla Kuzey Kutbu'nun da içinde bulunduğu Kuzey Antarktika Okyanusu'ndaki 895 bin kilometrekarelik bölgenin kendilerine verilmesini talep etti.

Danimarka Kuzey Kutbu'nu İstiyor

Danimarka, Birleşmiş Milletlere yaptığı resmi başvuruyla Kuzey Kutbu'nun da içinde bulunduğu Kuzey Antarktika Okyanusu'ndaki 895 bin kilometrekarelik bölgenin kendilerine verilmesini talep etti.

16 Aralık 2014 Salı 09:52
Danimarka Kuzey Kutbu'nu İstiyor
banner238

Danimarkalı bilim adamları 10 yıllık araştırmalar sonrasında okyanusta bulunan 'Lomonos sırtı' adındaki su altındaki dağ grubunun Grönland'ın bir parçası olduğunu kanıtladıktan sonra Danimarka, 'Kuzey Kutbu bizim, bu nedenle bize verilmeli' gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere talepte bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, konuyla ilgili Ritzau'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve kraliyetimiz sınırlarını değiştirmek ve böylece genişletmek çok nadiren ele geçebilecek bir fırsat. Ne kadar büyürsek o kadar dünyada ve özellikle bölgemizde etkimiz fazlalaşır" diyerek, başvuruya olan memnuniyetini dile getirdi.

Rusya ve Kanada'nın da Danimarka'nın istediği bölgenin önemli bir kısmını talep etmek için başvurması beklenirken Birleşmiş Milletlerin kararını 10 yıldan önce vermesi beklenmiyor. Eğer Birleşmiş Milletler bir karara varamazsa ülkelerin aralarında anlaşması gerekecek. Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard'a göre "bu, pek kolay bir durum olmayacak". Lidegaard, bu konuda "Pazarlık süreci zorlu olacak. Bunu gizlemenin bir sebebi yok ama bunun bilimsel dayanak üzerine yapılacak olması konusunda anlaşmış olmamız çok güzel" dedi.

Danimarka ve krallığa bağlı Grönland ve Faröe adalarıyla birlikte 2009-2013 yılları arasında daha önce Kuzey Antarktika Okyanusu'ndaki toplamı 873 bin kilometrekare olan bazı bölgelerin krallıklarına katılması amacıyla üç başvuruda bulunmuştu. Talep edilen alan, yaklaşık olarak Danimarka'nın 20 katı büyüklüğüne denk geliyor.
 

Son Güncelleme: 16.12.2014 09:53
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kuzey Kutbunu İstiyorKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim