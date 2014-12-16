Danimarka Kuzey Kutbu'nu İstiyor

Danimarkalı bilim adamları 10 yıllık araştırmalar sonrasında okyanusta bulunan 'Lomonos sırtı' adındaki su altındaki dağ grubunun Grönland'ın bir parçası olduğunu kanıtladıktan sonra Danimarka, 'Kuzey Kutbu bizim, bu nedenle bize verilmeli' gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere talepte bulundu.



Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, konuyla ilgili Ritzau'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve kraliyetimiz sınırlarını değiştirmek ve böylece genişletmek çok nadiren ele geçebilecek bir fırsat. Ne kadar büyürsek o kadar dünyada ve özellikle bölgemizde etkimiz fazlalaşır" diyerek, başvuruya olan memnuniyetini dile getirdi.



Rusya ve Kanada'nın da Danimarka'nın istediği bölgenin önemli bir kısmını talep etmek için başvurması beklenirken Birleşmiş Milletlerin kararını 10 yıldan önce vermesi beklenmiyor. Eğer Birleşmiş Milletler bir karara varamazsa ülkelerin aralarında anlaşması gerekecek. Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard'a göre "bu, pek kolay bir durum olmayacak". Lidegaard, bu konuda "Pazarlık süreci zorlu olacak. Bunu gizlemenin bir sebebi yok ama bunun bilimsel dayanak üzerine yapılacak olması konusunda anlaşmış olmamız çok güzel" dedi.



Danimarka ve krallığa bağlı Grönland ve Faröe adalarıyla birlikte 2009-2013 yılları arasında daha önce Kuzey Antarktika Okyanusu'ndaki toplamı 873 bin kilometrekare olan bazı bölgelerin krallıklarına katılması amacıyla üç başvuruda bulunmuştu. Talep edilen alan, yaklaşık olarak Danimarka'nın 20 katı büyüklüğüne denk geliyor.

