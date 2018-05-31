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Danimarka'da burka ve peçe yasağı

Danimarka meclisinde kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi kabul edildi.

Danimarka'da burka ve peçe yasağı

Danimarka meclisinde kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi kabul edildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:00
Danimarka'da burka ve peçe yasağı

Danimarka meclisinde kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi kabul edildi.

Danimarka'da geçen yıldan bu yana tartışılan burka ve peçe yasağı, parlamentoda yapılan oylamada, 30'a karşı 70 oy ile yasalaştı.

Yasağa 3 partili koalisyon hükümetini oluşturan Liberal Parti Venstre, Muhafazakâr Halk Partisi ve Liberal İttifak Partisi ile birlikte, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Parti de destek verdi.

Ağustos ayında yürürlüğe girecek yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 1000 kron (700 lira) ceza kesilecek. Yasağı 4 kez ve daha fazla sayıda ihlal edenler ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Adalet Bakanı SörenPapePoulsen yasak ile ilgili yaptığı açıklamada, polisin burka ve peçeli kişilerin yüzünü açmayacağını, cezayı kestikten sonra evlerine dönmelerini isteyeceğini söyledi.

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CEZALARI CEZAYİRLİ İŞ ADAMI ÖDEYECEK

Avrupa'daki bazı ülkelerde yürürlüğe giren peçe cezalarına muhalifliğiyle tanınan ve 6 ülkede 1500'den fazla ceza ödeyen Cezayirli iş adamı RachidNekkaz, Danimarka'daki peçe yasağı cezalarını da ödeyeceğini açıklamıştı.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ile 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Nüfusu 5,7 milyon olan Danimarka'da, Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

 

Son Güncelleme: 31.05.2018 16:29
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