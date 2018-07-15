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Damat balayında hayatını kaybetti! Sebebi inanılmaz

Damat balayında hayatını kaybetti! Sebebi inanılmaz

15 Temmuz 2018 Pazar 17:47
Damat balayında hayatını kaybetti! Sebebi inanılmaz

DAMAT BALAYINDA HAYATINI KAYBETTİ! SEBEBİ İNANILMAZ

İngiltere'de yeni evlenen çiftin çıktığı balayı büyük bir dramla bitti.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

İngiltere, Batı Yorkshire'de yeni evlenen çift balayına Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na gitmişti.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Balayında beraber üç gün geçiren çiftten sadece gelin geri dönebildi. Damat, balayında ancak otopside öğrenilen bir nedenden dolayı ölmüştü.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Yeni evli, 33 yaşındaki Aimee ve 31 yaşındaki Alan Simms 2011 yılında tanışmışlardı. Haziran ayında evlenen çift, balayı için Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na gitti. İki gün boyunca etrafı gezen çiftin kâbusu üçüncü gün başladı.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Üçüncü günün sabahı Damat Alan, kahvaltıdan sonra odada kaldı, eşi ise havuza gitti. Annesi ile konuşan Alan, kendini kötü hissetmeye başlamıştı. Öğleden sonra durumu kötüleşmeye başlayan Alan, tüm günü uyuyarak geçirdi. Eşine göre, akşam yemeğinde normalden daha sakindi ve direk odaya gitmek istemişti.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Gece 4 gibi, acıyla uyanan Alan, Aimee'den doktor çağırmasını istedi. Otelin hemşiresi, onun yemekten zehirlendiğini sandı. Uygun ilaçları veren hemşire Alan'ı 4 saat boyunca kontrol altında tuttu.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Saat 8'de hastaneye kaldırılan Alan, bilmediği bir sebepten dolayı çok kötü hastaydı. Eşi Aimee, “Hastaneye kaldırırken çok kötüydü. Her daim yanındaydım. Ona sadece zehirlendiğini ve iyi olacağını söyleyip durdum. Başını okşuyor, elini tutuyordum.” dedi.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Doktorlar Alan'ın, durumunu düzeltemedi. Alan, hastaneye kaldırılmasının ardından çok uzun sürmeden öldü. Aimee, “Beni başka bir odaya aldıklarında neyin olacağını anlamıştım. Alan, ölüyordu. Yaptıkları kalp masajı ve diğer tüm müdahaleler onu kurtaramadı.” dedi.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Aimee, eşinin ölümünden sonra zorla uçağa bindirildi ve İngiltere'ye döndü.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Aimee bu durum hakkında, “Beni zorla bindirdiler. Ondan ayrılmak istemiyordum. Daha yeni evlenmiştik. Uçak kalkış yapar yapmaz ağlamaya başladım. Günlerce ağladım.” dedi.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

2 gün sonra ise Alan'ın bedeni geldi ve otopsinin ardından cenaze gerçekleşti. Otopside Alan'ın 19 yaşındayken yakalandığı beyin kanserinin tekrarladığı öğrenildi. Kanser bu sefer ciğerlerinde kendini göstermişti ve son raddeye gelene kadar fark edilmemişti.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

Aimee, cenazede yaptığı konuşmada, “Tüm arkadaşları ve ben ölümünün ardından şok içindeyiz. O çok mutlu ve arkadaş canlısıydı. Herhangi bir arkadaşı için her şeyi yapardı. Onu özleyeceğiz. Onun gürültülü sesi ve kilosu, arkasında büyük bir boşluk bırakacak.” dedi.

Damat Balayında Hayatını Kaybetti! Sebebi İnanılmaz

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