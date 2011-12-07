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Daily Telgraph İran Savaşa Hazırlanıyor

Nükleer programı nedeniyle askeri müdahale seçeneği gündeme getirildi

Daily Telgraph İran Savaşa Hazırlanıyor

Nükleer programı nedeniyle askeri müdahale seçeneği gündeme getirildi

07 Aralık 2011 Çarşamba 08:56
Daily Telgraph İran Savaşa Hazırlanıyor
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Batı'nın nükleer programı nedeniyle baskıyı artırdığı İran'ın olası bir saldırıya karşı savaşa hazırlandığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, ordu, istihbarat ve güvenlik kurumlarındaki tüm üst düzey komutanlara rejimin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdi. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi de, saldırı ve gizli operasyonlara karşı uzun menzilli füzelerle, tahrip gücü yüksek bombalar, toplar ve muhafız birliklerini temel savunma noktalarına konuşlandırdı. 
Tahran yönetiminin, İsrail veya ABD'nin sürpriz bir saldırısının hedefi olabileceği korkusu içinde olduğu vurgulandı. Batılı istihbarat ve güvenlik birimleri, İran'ın nükleer altyapısının temel unsurlarını yok etmek amacıyla, dikkatlice koordine edilmiş bir saldırıya maruz kalmaktan çekindiği savunuldu.

Şahap füzeleri konuşlandırıldı
Uzun menzili Şahab füzelerinin, ülkenin dört bir yanında gizli merkezlerde konuşlandırıldığı ve amacın olası bir İsrail ya da ABD saldırısında füzelerin tahrip olmaması ve misillemelerde kullanılması olduğu belirtildi. İran Hava Kuvvetleri'nin de olası hava saldırılarına karşı 'ani müdahale birimleri' oluşturduğu iddia edildi. İran'ın bu kadar kaygılanmasının ardında son dönemde askeri tesislerde meydana gelen patlamaların etkisinin olduğu vurgulandı. İstihbarat uzmanları, İran ve Batı arasında, suikast, sanal savaş ve sabotajdan oluşan yirmi birinci yüzyıl usulü bir savaşın yaşandığını belirtiyor.

ABD'nin Sentinel korkusu
ABD'li yetkililer, İran'da düşen Amerikan insansız hava aracı vasıtasıyla teknolojik sırlarının düşmanlarının eline geçmesinden endişe ediyor. Los Angeles Times'a konuşan ABD'li bir yetkili, hafta sonunda İran’da düşen RQ-170 Sentinel insansız casus uçağının bir CIA görevinde olduğunu açıkladı. Adını vermeyen yetkili, bilinen en gelişmiş radara yakalanmama ve gözlem teknolojisine sahip olan uçağın, İran veya ABD'nin diğer düşmanları tarafından deşifre edilmesinden çekindiklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 07.12.2011 08:56
Anahtar Kelimeler:
ABDIranSavaşNükleer Program
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