Daha önce nasil geçiş yapiliyorsa aynen devam edecek

ÖZERSAY: “YOĞUN GİRİŞİMLERİMİZ SONUCU KARAR İPTAL EDİLDİ”

“DAHA ÖNCE NASIL GEÇİŞ YAPILIYORSA AYNEN DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarından KKTC kimliği ile geçişlere yasak getirmesinin kendilerinin yoğun girişimleri sonucunda iptal edildiğini açıkladı.

TAK muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Özersay, Rum Yönetimi’nin eski uygulamaya geri döndüğünü, daha önce nasıl geçiş yapılıyorsa aynen devam edeceğini kaydetti.

KKTC kimliğiyle geçişlere yasak getirilmesi konusundaki duyumlar üzerine bugün Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu ile telefon görüşmesi yaparak, konu hakkında izahat istediğini ifade eden Özersay, Yakovu’nun bir süre sonra kendisini arayarak bilgi verdiğini söyledi.

Yakovu’nun, Rum polisine böyle bir emrin verildiğini doğruladığını kaydeden Özersay, ancak Rum tarafı olarak daha sonra bu kararı iptal ettiklerini söylediğini ifade etti.

Özel Temsilci Kudret Özersay, Yakovu’nun konuyu incelemeye devam edeceğini ifade ettiğini belirterek, “Daha önce Rum tarafına nasıl geçiliyorsa yine aynı şekilde geçileceği Rum temsilci Yakovu tarafından sözlü olarak bana telefonda iletildi. Ama böyle bir emrin verildiğini de doğruladı” dedi.

KKTC’nin konu hakkında yoğun girişimlerde bulunduğunu, Yakovu’dan yanıt alıncaya kadarki sürede BM ve AB nezdinde de girişimde bulunduklarını bildiren Özersay, bu çerçevede Brüksel’deki yetkililer, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ve BM Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ile telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.