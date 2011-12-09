Daha Mutlu Çocuklar İçin Yeni Yılda El Ele Grup Konserleri

SOS Çocukköyü Derneği yararına Pazar günü “Daha mutlu çocuklar için yeni yılda el ele” grup konserleri gerçekleştiriliyor.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Cafe Biyer ev sahipliğinde gerçekleşecek konserde Utku Yerebakan&Hayal Ekibi, Emre Pehlivan, Rast, Grup Frekans ve Öldüren Şampanya grupları sahne alacak.

Etkinlik saat 16.00’da başlayacak ve 23.00’e kadar devam edecek. 10 TL’den satışa sunulacak biletler, SOS Çocukköyü ve Cafe Biyer’den temin edilebilecek.