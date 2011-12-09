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Dağlıca görüntülerini yayınladı

21 Ekim 2007'deki PKK baskınında tabur komutanı olan Kurmay Yarbay Onur Dirik, baskından...

Dağlıca görüntülerini yayınladı

21 Ekim 2007'deki PKK baskınında tabur komutanı olan Kurmay Yarbay Onur Dirik, baskından...

09 Aralık 2011 Cuma 09:19
Dağlıca görüntülerini yayınladı
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21 Ekim 2007'deki PKK baskınında tabur komutanı olan Kurmay Yarbay Onur Dirik, baskından 5 ay sonra aynı bölgede yaşanan sıcak çatışmanın görüntülerini sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayınladı.

PKK'nın saldırısı sonucu 12 askerin şehit düştüğü saldırı sırasında Dağlıca Tabur Komutanı olarak görev yapan Kurmay Yarbay Onur Dirik, 2008 yılı Mayıs ayında görevden alınmıştı. Son dönemde yaptığı açıklamalarla medyanın gündemine oturan Onur Dirik, Dağlıca baskınından yaklaşık 5 ay sonra aynı bölgede gerçekleşen bir başka çatışmanın görüntülerini sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayınladı. Video görüntülerinde taciz atışının yaşandığı bölge top atışına tutuluyor.

Onur Dirik'in mevzinin önünde ve sürekli telefonla görüştüğü anlaşılan görüntülerde, askerlere nereye ateş açılacağını da tarif ettiği görülüyor. 5 dakika 27 saniyelik görüntünün büyük kısmı çatışma anlarını içerirken, çatışmanın ardından Onur Dirik, askerlere hitaben bir konuşma yapıyor. Konuşmasında özellikle çatışma sırasında kendisini arayan bazı kişilerin moral bozacak ifadeler kullandığını belirtiyor.

Dirik, askerlere yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanıyor: "Bugün 7 Nisan 2008. Bir anda Gazitepe bölgesinde keşif ve gözetleme yapan unsurumuza iki ayrı noktadan roket ve makineli tüfekle taciz yapıldı. Burada ortam bir anda değişti. Taburun hazırlık düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. 3 aynı noktaya süratle sağda solda bulunan adamlar toplanıp kollarını teşkil edip süratle takviye ettiler.

Korucular mahallelerden hemen gerekli görülen noktalara sevk edildi ve üst komutanlarımızın bize verdikleri emirler doğrultusunda Çeri ve Feytepe bölgeleri artı her iki bölge arasındaki bölge takviye edilecek şekilde korucu takviyeli bölükler yukarı gönderildi. Maalesef burada olmadıkları için burada yaşananları göremeyen bazı kişilerin, hala olay esnasında bile açık açık bizim moralimizi bozacak ifadeler kullandıklarını çok büyük bir üzüntü ve kahırla görmekteyim.

Son derece. İlginç bir tezahürdür ki kader arkadaşlığımız şu noktada devam ediyor. Allah bize böyle bir durumu yaşattı, bu lafları işitmeyi nasip etti. Allah daima haklının yanındadır. Daima çalışanın ve dürüst olanın yanındadır. Diyoruz ve bu görüntüleri hiçbir yerde yayınlanmamak şartıyla kayda alıyoruz. Sadece bizim kalbimizde kalacak bu görüntüler."

Son Güncelleme: 09.12.2011 09:19
Anahtar Kelimeler:
PKKşehitOnurAskerDağlıcaDirik
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