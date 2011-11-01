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Dağlarda PKK'lı cesedi aradılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan operasyon düzenlediği Kazan Vadisi'nde İHD başkanlığında....

Dağlarda PKK'lı cesedi aradılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan operasyon düzenlediği Kazan Vadisi'nde İHD başkanlığında....

01 Kasım 2011 Salı 13:07
Dağlarda PKK'lı cesedi aradılar
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan operasyon düzenlediği Kazan Vadisi'nde İHD başkanlığında oluşturulan bir heyetle PKK'lı cenazesi arandı.

Cenaze arama tarama çalışmaları bir iş makinası ve yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından yapıldı.HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’nin Kazan Vadisi’ne Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan ve havadan yaptığı operasyonlar sırasında öldürülen PKK’lılardan 24’ünün ceseti Malatya Adli Tıp Kurumu’nda olduğu belirtilirken; aynı bölgede öldürüldüğü ileri sürülen 7 teröristin cesedinin bulunması için aileleri İHD Hakkari Şubesi’ne başvurdu. Oluşturulan bir heyetle bölgede arama yapan İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, Valilikten aldıkları 3 günlük izinle bölge gittiklerini, ilk günkü aramalarda ceset bulamadıklarını, ancak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

DAĞLARDA TERÖRİST CESEDİ ARADILAR

Hakkari’ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü’nün 5 kilometre uzağında bulunan Kazan Vadisi’nin uzantısı olarak bilinen Piran Vadisi’nde 10 gün boyunca sürdürülen hava destekli operasyonlarda öldürülen PKK’lılardan 24’ünün cesedi geçen hafta bölgeden alınarak kimliklerinin saptanması için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DAĞDA CESET ARADILAR Aynı bölgede 7 teröristin cesedinin daha olduğu açıklamaları üzerine de bölgede arama-tarama çalışmaları başlatıldı. Ailelerin başvurusu üzerine PKK’lılara ait cesetlerin bulunması için BDP ve İHD yetkilileri yaklaşık 100 kişiyle dün sabah saatlerinde Hakkari’den yola çıkarak çatışmaların olduğu bölgeye gitti.

Bölgede inceleme yapanlar, Cevizli Köyü’nden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Piran Vadisi’nde F-16 savaş uçaklarının bombardımanı sonucu teröristlerin gizlendiği belirtilen bazı mağalar kullanılmaz hale getirildiğini, bölgede teröristlere ait olduğu tahmin edilen kıyafetler bulunduğunu söyledi. Çatışma bölgesinde çok sayıda uçaksavar mermisi, patlamamış el bombası ve boş kovan ile şarapnel parçalarına da rastladıklarını belirten grup, bölgeye götürdükleri iş makinasıyle kayalıkları kazarak PKK’lı ceseti aradı, teröristlere ait giysilere rastlandığını söyledi.

İHD BAŞKANI AKBULUT: ÇEŞİTLİ SİLAHLAR KULLANILMIŞ Hava saldırısı sonucu geride kalan giysi parçalarını gösteren İHD Hakkari Şubesi Başkanı İsmail Akbulut, çatışmaların yoğunlukta olduğu bölgede 7 cesedin çatışma alanında olduğu iddiasıyla ailelerin kendilerine başvurduğunu söyledi. Bu nedenle çatışma bölgesine geldiklerini belirten Akbulut, şöyle konuştu: "Burada 24 ceset alınarak Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş. 7 cesedin daha bölgede olduğu iddia edildi.

Biz de cenazelerin bulunması için Hakkari Valiliğine İHD olarak başvurduk ve çatışma bölgesine girişimize izin verildi. Ailelerle birlikte çatışmaların yaşandığı alana geldik. Burada çok vahim bir tablo ile karşılaştık. Çok çeşitli silahların kullanıldığına dair bulgular var burada. Görgü tanıklarının beyanlarına göre burada kimyasal silah kullandığı şüpheleri var. Biz de bunun üzerine burada doku örnekleri aldık. Burada kesin bir şey söylememiz doğru değil, dokuların sonuçlarını bekleyeceğiz. Biz çatışma bölgesini dolaştık ancak sözü edilen 7 cenazeye rastlamadık."

Son Güncelleme: 01.11.2011 13:07
Anahtar Kelimeler:
PKKOperasyonTeröristÇukurcaKazanVadisi
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