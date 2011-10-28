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Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Hamlesi

Başbakan'ın "Kaçak yapıları yıkıp yeniden yapacağız" açıklaması Cumhuriyet'in en büyük inşaat hamlesi başlattı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Hamlesi

Başbakan'ın "Kaçak yapıları yıkıp yeniden yapacağız" açıklaması Cumhuriyet'in en büyük inşaat hamlesi başlattı

28 Ekim 2011 Cuma 17:23
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Hamlesi
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Başbakan Erdoğan'ın "Kaçak yapıları yıkıp yeniden yapacağız" açıklaması Cumhuriyet'in en büyük inşaat hamlesini başlatıyor. 19 milyon binanın olduğu Türkiye'de 8.5 milyon bina yenilenecek. Ortaya çıkacak pazar 450 milyar lirayı buluyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaçak yapıları yıkıp yeniden yapacağız" açıklaması Cumhuriyet tarihinin en büyük inşaat hamlesini başlatacak. Türkiye'yi depreme dayanıklı ve modern kentlere kavuşturacak proje yaklaşık 450 milyara mal olacak. Proje ekonomide de canlılık yaratacak. Tam bir envanter olmamasına rağmen Türkiye'de 19 milyonluk yapı stokunun yarısının kaçak, ruhsatsız, sağlıksız ve olası bir depreme karşı dayanıksız olduğu belirtiliyor. Bu da içinde milyonlarca insanın yaşadığı 8 milyon 550 bin konutun yenilenmesi, yıkılıp yeniden yapılması anlamına geliyor.

641 MİLYON METREKARE
Konutların ortalama büyüklüğünün 75 metrekare olduğu varsayıldığında yıkılacak ve yeniden inşa edilecek yapıların toplam metrekaresi 641 milyon 250 bini buluyor. Bakanlığın bina inşaat maliyeti endeksine göre 1 metrekare inşaat 700 TL'ye mal oluyor. Bu da binaların dönüşümü için 448 milyar 875 milyon liralık kaynak anlamına geliyor.

KONUTDER: KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİN BAŞLANGICI OLACAK
KONU TDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başbakan'ın açıklamasının bir kentsel dönüşüm seferberliğinin başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. Çelik, yerel belediyelerin katkıları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yapı envanter çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı. Dayanıksız yapıların yenilenmesi maliklere yeterli süreler verilmesi gerektiğini belirten Çelik, verilen süre içinde yenileme yapılmaması durumunda binaların kamu eliyle boşaltılmasının şart olduğunu kaydetti. Çelik, "İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu da bu minvalde yeniden düzenlenmelidir" dedi.

GYODER: YENİLENME KAÇINILMAZ
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Işık Gökkaya, kaba bir hesapla neredeyse Türkiye'deki yapıların yarısının yeniden yapılmasının 450 milyar liraya mal olacağını ifade etti. Gökkaya, "Sadece İstanbul'da yaşanacak bir deprem Türkiye ekonomisinin çökmesine neden olacak, binlerce kişi hayatını kaybedecek. Bu nedenle bakanlık koordinasyonunda yenilenme kaçınılmaz" dedi.

TOKİ 43 BİN AİLEYİ DAYANIKSIZ YAPILARDAN KURTARDI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, dikkatleri Toplu Konut İdaresi'ne çevirdi. TOKİ, depremde en çok hasar gören gecekondu ve kaçak yapılaşma bölgelerinde uyguladığı kentsel dönüşüm projeleriyle 43 bin 725 aileyi depreme karşı dayanıksız yapılardan kurtardı. Kentsel dönüşüm uygulanan alan ise 5 bin hektar yani 8 bin futbol sahasını aştı.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?
Türkiye'de neredeyse mevcut yapıların yarısının kaçak, ruhsatsız, dayanıksız olduğunu bir kez daha hatırlatan 7.2'lik Van depreminin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, gerekli yasal çalışmaları yaparak, kaçak yapıları kamulaştırarak yıkıp yeniden yapacaklarını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 28.10.2011 17:23
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EnCumhuriyetTarihininBüyükHamlesi Www.kibrismanşet.com
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