CUMHURİYET MECLİSİ YENİ YASAMA YILINA BAŞLADI

DENKTAŞ: “MECLİS’TEN TEK BEKLENTİM ERKEN SEÇİM KARARI ALINMASI”

“TÜRKİYE, KITA SAHANLIĞI ANLAŞMASI’YLA DÜNYAYA ‘AKDENİZ’DE MUHATABIM KKTC’DİR’ MESAJI VERDİ… O NEDENLE ANLAŞMA DESTEKLENİP ONAYLANMALI”

“HERKESİ KAYIT ALTINA ALACAK BİR SAYIM YAPILMALI”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, yeni yasama yılında Meclis’ten tek beklentisinin erken seçim kararı alınması olduğunu söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta imzaladığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’yla Türkiye’nin dünyaya “Akdeniz’de benim muhatabım KKTC’dir” dediğini belirterek, bu nedenle bu anlaşmanın desteklenip onaylanması gerektiğini ifade etti.

DP Genel Başkanı Denktaş, nüfus sayımında kendini kayıt altına aldırmayan birinin tespit edilmesi halinde yurt dışına gönderileceğinin şimdiden söylenmesini istedi ve aksi halde yapılacak sayımın işe yaramayacağını belirtti. Denktaş, “Verdiğimiz vatandaşlıkları gizlemeyi, saklamayı aklımızdan çıkarmalıyız. Kaçak yaşama müsaade etmişsek biz etmişiz, bunu ters çevirmenin yolunu bulmalıyız. Herkesi kayıt altına alacak bir sayım olmalı” dedi.

Denktaş, Meclis’in yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, devletin temelini oluşturan cumhurbaşkanlarına saygı gösterilmeden bir yere varılamayacağını söyledi.

“UMUTSUZLUĞUN VE VERİMSİZLİĞİN KABESİ…”

Konuşmasında Meclis’in ve hükümetin icraatlarıyla ilgili tek kelime söylemeyeceğini, çünkü icraatın, verimin olmadığı bir dönemden geçildiğini; Meclis’in umutsuzluğun ve verimsizliğin kabesi haline dönüştüğünü savundu.

Serdar Denktaş, yeni yasama döneminde yeni bir seçim kararı alınması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın, yeterli olmasa da Kurucu Cumhurbaşkanı ve 2. Cumhurbaşkanı’na göre, siyasi partilere daha çok bilgilendirme yaptığını; mutfakta Meclis’in bulunmamasının eksiklik olduğunu kaydeden Serdar Denktaş, parlamenter sistemde devam edilecekse Meclis’in mutlaka mutfakta yer alması gerektiğini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Amerika’da imzalanan anlaşmanın önemli bir mesaj verdiğini; Türkiye tarafından dünyaya verilen mesajın “Akdeniz’de benim muhatabım KKTC’dir” olduğunu; bu nedenle bu anlaşmanın desteklenip onaylanması gerektiğini ifade etti.

“OMİRU’YA YANIT VERİLMELİ”

“’KKTC’den vazgeçin petrolü paylaşalım’ diyen Omiru’ya hem bizim hem Türkiye’nin müşterek cevabı vermemiz lazım” diyen Serdar Denktaş, “Omiru’nun bu terbiyesiz söylemiyle Kıbrıs Türk halkını satılık zannettiğini, içteki tartışmaların buna yol açtığını ancak Meclis’in buna bir yanıt vermesi gerektiğini” kaydetti.

“1960 Anlaşmaları’nın hak verdiğini düşünüp ona göre hareket etmenin büyük hata ve bilgi eksikliği olduğu” görüşünü ifade eden Serdar Denktaş, Türkiye’nin Uluslararası Deniz Hukuku’ndan kaynaklanan haklarını kullandığını; ‘çözüm olsun da biz de bu petrolden pay alalım’ tartışmalarının Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının onurunu zedelediğini söyledi.

DP Genel Başkanı Denktaş, “1960’ı oluşturan hakları bizim devrettiğimizi unutmadan ve o haklara sarılarak bu konudaki hareketlerimizi belirlemeliyiz” diye konuştu.

AF… NÜFUS SAYIMI…

Serdar Denktaş, “af konusu 27 Kasım’da yapılacak nüfus sayımına bağlanmazsa, yani o sayım günü kayıt altına alınacak herkes, affedileceğini bilmezse istenen sonuca yine ulaşılamayacağını” söyledi.

Burada yaşayan kaçakları belirleyecek; vatandaşların da yurt dışında yaşayan akrabalarını da kapsayan bir anket formu hazırlanması gerektiğini ifade eden Denktaş, “Madem Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi tüm vatandaşımızın arkasında duracağız, verdiğimiz vatandaşlıkları gizlemeyi, saklamayı aklımızdan çıkarmalıyız. Kaçak yaşama müsaade etmişsek biz etmişiz, bunu ters çevirmenin yolunu bulmalıyız. Herkesi kayıt altına alacak bir sayım olmalı” dedi.

DP Genel Başkanı Denktaş, “Sayımda kendini kayıt altına aldırmayan herhangi birinin tespiti halinde durumu ne olursa olsun yurt dışı edileceği şimdiden söylenmelidir. Ne yapacağımızı, atacağımız adımları şimdiden tasarlamalıyız. Aksi halde eksik, hatalı sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.

“TEK BEKLENTİM ERKEN SEÇİM”

Denktaş konuşmasının sonunda, “Yeni yasama yılının hayırlı olması için tek beklentim, erken seçim kararı alacak bir Meclis’tir. Başka hiçbir beklentim yok” ifadelerini kullandı ve bugün dolu olan Meclis koltuklarının Perşembe gün boşalacağını, milletvekillerinin de boşuna konuşacağını savundu.