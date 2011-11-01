Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün genel grev ve meclis önünde miting düzenlenmesine neden olan yasa tasarılarını görüşmek üzere saat 10. 50’de olağanüstü

toplandı.

Genel grev nedeniyle dün yaklaşık 3.5 saat gecikmeyle toplanan Meclis Genel Kurulu, UBP Grubu’nun önerisiyle dünkü gündemi bugüne ertelemişti.

Genel Kurul’un gündeminde Sosyal Güvenlik, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı, Yabancılar ve Muhaceret yasalarında değişiklik öngören tasarılar ile Turizm Gelişim Yasa Tasarısı bulunuyor.