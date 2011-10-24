Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama görevini yerine getirmek üzere saat 11.10’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde, çalışma yaşamı ile ilgili affı öngören, Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme

Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname ile Gecikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların

Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname bulunuyor.

Genel Kurul, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da ele alacak.