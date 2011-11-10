Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni” 14-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türki Cumhuriyetler ve Türkiye’den gelecek ekipler yanında, KKTC’den 39 halk dansları ekibi “3. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni” çerçevesinde tüm ilçelerde gösteriler yapacak.

GENCAY EROĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, bugün öğleden sonra Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şölenin amacı ve programı hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Şöleni’ni buruk bir şekilde kutlayacaklarını ifade eden Gencay Eroğlu, depremde hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet ailelerine sabırlar diledi.

Şölene, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan ekipler yanında, Türkiye’den Büyükçekmece Barış Manço Kültür Sanat Ritim Grubu, Denizli Pahoy Halk Dansları Topluluğu ve KKTC’den 39 halk dansları grubunun katılacağını vurgulayan Eroğlu, şölen gösterilerinin 14 Kasım Pazartesi akşamı Güzelyurt Spor Salonu’nda, 16 Kasım Çarşamba akşamı İskele Dr. Küçük Spor Salonu’nda, 17 Kasım Perşembe Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda ve şölenin galasının da 19 Kasım Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını söyledi.

Tüm gösterilerin saat 20.00’de başlayacağını anlatan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, 19 Kasım Cumartesi akşamı yapılacak Gala Gecesi’nde Yetenek Sizsiniz yarışmasında büyük beğeni toplayan Kum Sanatı Ustası Ramazan Yurttepe’nin de “Cumhuriyet” konulu bir sunum yapacağını vurguladı.

Eroğlu, şöleni düzenlemekteki temel hedeflerinin gençlerin cumhuriyet coşkusunu yaşamaları ve cumhuriyetlerine sahip çıkmaları yanında, yurt dışından gelen konuk ülke gençleriyle KKTC gençlerinin kaynaşmasını sağlamak olduğuna da dikkati çekti.

Yurtdışından gelen ekiplere KKTC’yi daha yakından tanımaları için tarihi ve kültürel amaçlı gezi organizasyonu da düzenlediklerini ifade eden Eroğlu, “Tüm halkımızı ve gençlerimiz. Cumhuriyet Şölenimize bekliyoruz” dedi.