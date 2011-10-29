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Cumhuriyet 88 yaşında

Türkiye bugün Cumhuriyet'in ilanının 88'inci yıldönümünü kutluyor

Cumhuriyet 88 yaşında

Türkiye bugün Cumhuriyet'in ilanının 88'inci yıldönümünü kutluyor

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:02
Cumhuriyet 88 yaşında
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Türkiye bugün Cumhuriyet'in ilanının 88'inci yıldönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda Anayasa çalışmaları, terör saldırıları ve Van'daki depreme vurgu yaptı.

Gül'ün Cumhuriyet Bayramı mesajından satır başları şöyle:

TERÖR VURGUSU: Hiç kimse, sokak ortasında masum insanları, hayatının baharında gençleri katletmenin, devletin güvenlik güçlerine saldırı düzenlemenin, bölge insanının demokratik talepleriyle bir ilgisi olduğunu iddia edemez.

TEK YÜREK OLDUK: Halkımız, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini vermiş, Van için tek yürek olmuştur.

YENİ ANA YASA: Toplumun gelişimi istikametinde yeni bir anayasanın hazırlanması başta olmak üzere reformları sürdürmek, ekonomimizin rekabet gücünü yükseltmek, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi evrensel değer ve ilkeleri en ileri standartlarda hayata geçirmek zorundayız. Bu konuda toplumsal bir mutabakatın sağlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

DEMOKRATİKLEŞME ÇALIŞMALARIMIZ İLHAM OLDU: Son yıllarda demokratikleşme alanında gerçekleştirilen kapsamlı düzenlemeler, ülkemizi çevremizde değişim isteyen halklar için bir ilham kaynağı haline getirmiştir. 

ORTAK HEDEFLER 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında yeni anayasa çalışmalarını hatırlatarak "Büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız" dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Ortak hedeflere odaklanan milletimiz, gelecek ideallerini ortak başarı ve düşüncelerle daha da sağlam temeller üzerinde geliştirecektir" derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet 'tasada ve kıvançta beraber olmak' demektir" ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise birlik çağrısı yaparken "Millet 88 yıllık yemininden dönmeyecek" dedi. 

TÖREN GEÇİŞLERİ İPTAL
Başbakan Tayyip Erdoğan yayınladığı genelgeyle Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resepsiyonun yapılmamasını istedi. Genelgede "Tören geçişi, resepsiyon gibi kutlama faaliyetlerinin yapılmaması uygun görülmüştür" denildi.

Başbakan Erdoğan'ın genelgesi üzerine, ilk ve orta dereceli okullardaki törenler de iptal edildi. İptale CHP tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu bayram mesajında "Bu büyük acıları gerekçe göstererek törenleri iptal etmek doğru değildir. Resepsiyonların iptalini anlayışla karşılarız. Ama resmi tören geçişlerini, okullarda Cumhuriyet etkinliklerini iptal etmek, Cumhuriyeti anlamamak demektir" ifadelerini kullandı. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek de, "Törenlere saatler kala yapılan bu iptal, iktidarın laik demokratik Cumhuriyetle hesaplaşma fırsatçılığını ortaya koymaktadır" dedi. 

Son Güncelleme: 29.10.2011 08:02
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTERÖRCumhuriyet29 EkimVan
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