Cumhurbaşkanlığı'nda Kıbrıs Zirvesi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York zirvesi öncesinde mecliste bulunan siyasi parti başkanlarını bilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.10’da başlayan zirve niteliğindeki toplantıya, UBP Genel Başkanı Başbakan İrsen Küçük, CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, DP

Genel Başkanı Serdar Denktaş, ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı ve DGP Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu katılıyor. Cumhurbaşkanı Eroğlu’na ise Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Kutret Özersay,

Müsteşar Hasan Güngör, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ ve Müzakere Heyeti İkinci Sekreteri Güner Onar eşlik ediyor.

Toplantıda açıklama yapılmadı. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı önünde Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ve bazı eski KTHY çalışanları bekliyorlar.