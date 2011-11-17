Cumhurbaşkanlığı Bütçesine Komiteden Onay

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 20 milyon 828 bin 311 TL’lik Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ni oyçokluğuyla kabul etti.

CTP/BG Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, ikinci kez söz alarak, görüşmelerde önerilen ve tartışma konusu olan çapraz oyun, Kıbrıslı Türk ve Rumların karşılıklı birbirinin iradesini etkilemeye yönelik

olduğunu öne sürdü.

Kalyoncu, yaşaması düşünülen bir anlaşma ve devletin çapraz oyla daha yaşayabilir bir durum ortaya çıkması açısından önemli olduğunu savunarak, sadece Türklerin veya sadece Rumların yapacağı

seçimin baştan ayrılmaya dönük bir eğilim taşıdığını söyledi.

Ömer Kalyoncu, politikanın mümkün olanı yapma ve yönetme sanatı olduğuna işaret ederek, insanların, politikacının (yerli üretim mi) diye içtiği kahveye bile baktığını anlattı. Kalyoncu, 15 -16 bin genç işsizin olduğu bir ülkede, devlet ve hükümet olarak onlara yönelik mükellefiyetin yerine getirilmemesi ve bunun yerine ülkeye işçi getirilmesinin doğru olmayacağını kaydetti.

Kalyoncu, “bir anlayışa göre, ülkedeki tüm kaçak işçilerin müstakbel vatandaşlar olarak değerlendirildiğini” savunarak, bu konumdaki tüm gelenlerin, kurulacak yeni ortak devletin vatandaşı olmasını istemenin doğru olamayacağını söyledi.

Kalyoncu, bir ülkede 22 yıl kaçak kalan biri için hükümete bağlı olmayan polis işlem yapamazken günü geldiğinde birinin çıkıp “22 yıldır burada yaşayanı atamayız, insan haklarına aykırıdır” demesinin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Ömer Kalyoncu, bugün hala adresleri otel olan ve seçmen listelerinde isimleri bulunan insanlar olduğunu, bunun yanında ülkeye hiç gelmeyen vatandaşların da bilindiğini ifade ederek, konunun bu boyutta tartışılamayacağını söyledi.

ASLANBABA

UBP İskele Milletvekili Ejder Aslanbaba ise konuşmasında, 21 yıl önce 1 yaşında ülkeye gelen bir çocuğun vatandaşlığının tartışma konusu yapılamayacağını, bunun insan hakları sorunu olduğunu kaydetti.