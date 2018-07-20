Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı, 1 Mayıs'ta Polis Kılığına Girip Göstericileri Dövmüş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanının, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta düzenlenen protesto gösterilerine polis kılığında katılıp göstericilere şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine Fransız kamuoyu ayağa kalktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macro'un danışmanının 1 mayıs törenlerine polis kılığında katılıp göstericileri dövdüğü ortaya çıktı.

TECRÜBE KAZANMAK İÇİN İSTEMİŞ

Fransız çevik kuvvet (CRS) polislerine ait bir kaskla görüntülenen Alexandre Benalla'nın olayın ardından 15 gün görevden uzaklaştırma ile cezalandırıldığı ve Elysee Sarayı'ndaki işine geri döndüğü kaydedildi. Elysee Sarayı, Benalla'nın geniş çaplı protesto gösterileriyle ilgili tecrübe kazanmak için 1 Mayıs törenlerinde polisle çalışmak istediğini açıkladı.

MEDYA MACRON'U TOPA TUTTU

Le Monde gazetesinin Benalla'nın kimliğini tespit etmesinin ardından muhalefet Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanlığı, olaydan yargıyı haberdar etmeyip, söz konusu yasa dışı fiili gizleyerek ceza kanununun 40. maddesini ihlalle suçlanıyor.

GÜVENLİK EKİBİNİN BAŞINA GETİRİLDİ

Seçim kampanyası sırasında Macron'un korumalığını da üstlenen Benalla'nın, seçim zaferinin ardından Elysee Sarayı'nın güvenlik ekibinin başına getirildiği bildirildi. Benalla son olarak, Dünya Şampiyonu Fransız futbolcular için verilen resepsiyon sırasında cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde görüntülenmişti.