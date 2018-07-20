banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93360
ALTIN
189.546
DOLAR
4.8130
STERLİN
6.2680
EURO
5.6028
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı, 1 Mayıs'ta Polis Kılığına Girip Göstericileri Dövmüş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanının, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta düzenlenen protesto gösterilerine polis kılığında katılıp göstericilere şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine Fransız kamuoyu ayağa kalktı.

Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı, 1 Mayıs'ta Polis Kılığına Girip Göstericileri Dövmüş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanının, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta düzenlenen protesto gösterilerine polis kılığında katılıp göstericilere şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine Fransız kamuoyu ayağa kalktı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:07
Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı, 1 Mayıs'ta Polis Kılığına Girip Göstericileri Dövmüş

Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı, 1 Mayıs'ta Polis Kılığına Girip Göstericileri Dövmüş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanının, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta düzenlenen protesto gösterilerine polis kılığında katılıp göstericilere şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine Fransız kamuoyu ayağa kalktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macro'un danışmanının 1 mayıs törenlerine polis kılığında katılıp göstericileri dövdüğü ortaya çıktı.

TECRÜBE KAZANMAK İÇİN İSTEMİŞ

Fransız çevik kuvvet (CRS) polislerine ait bir kaskla görüntülenen Alexandre Benalla'nın olayın ardından 15 gün görevden uzaklaştırma ile cezalandırıldığı ve Elysee Sarayı'ndaki işine geri döndüğü kaydedildi. Elysee Sarayı, Benalla'nın geniş çaplı protesto gösterileriyle ilgili tecrübe kazanmak için 1 Mayıs törenlerinde polisle çalışmak istediğini açıkladı.

MEDYA MACRON'U TOPA TUTTU

Le Monde gazetesinin Benalla'nın kimliğini tespit etmesinin ardından muhalefet Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanlığı, olaydan yargıyı haberdar etmeyip, söz konusu yasa dışı fiili gizleyerek ceza kanununun 40. maddesini ihlalle suçlanıyor.

GÜVENLİK EKİBİNİN BAŞINA GETİRİLDİ

Seçim kampanyası sırasında Macron'un korumalığını da üstlenen Benalla'nın, seçim zaferinin ardından Elysee Sarayı'nın güvenlik ekibinin başına getirildiği bildirildi. Benalla son olarak, Dünya Şampiyonu Fransız futbolcular için verilen resepsiyon sırasında cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde görüntülenmişti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Margvelaşvili'den Putin'e Tepki!
Margvelaşvili'den Putin'e Tepki!
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Microsoft Net Kar Ve Gelirini Artırdı!
Microsoft Net Kar Ve Gelirini Artırdı!
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!
Filipinler “Henry“e Teslim!
Filipinler “Henry“e Teslim!
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...
Putin'e Washıngton Daveti!
Putin'e Washıngton Daveti!
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak
Şık Ve Zarif: Taylor Swift’in Evi
Şık Ve Zarif: Taylor Swift’in Evi
“ABD'de 400 Binden Fazla 'Modern Köle' Var“
“ABD'de 400 Binden Fazla 'Modern Köle' Var“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim