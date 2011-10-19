Cumhurbaşkanı KKTC 'de

Çanakkale ve Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün akşam KKTC’ye döndü. Ercan Havalimanı’nda basına temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ankara’da gerek telefon görüşmesi yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gerekse bir araya geldiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile devam eden Kıbrıs Müzakere sürecini değerlendirdiklerini ve birçok konu üzerinde fikir teatisi yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, gerçekleştirdiği her iki görüşmeden de memnun ayrıldığını dile getirdi.

Bu arada Çanakkale’de bulunduğu sırada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Ban’ın kendisini 30-31 Ekim tarihlerinde New York’ta yapılacak Zirve ile ilgili bilgilendirdiğini kaydetti.

Buna göre, kendisinin Hristofyas’la yapacağı görüşmelere Ban’ın hem başkanlık edeceğini hem de toplantıların kapanışını yapacağını dile getiren Eroğlu, 2 günlük müzakerelerde Genel Sekreter ile 2 yarım gün birlikte olacaklarını açıkladı.