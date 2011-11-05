Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Kurban Bayramı mesajı...

Eroğlu:

Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Kurban Bayramı mesajı...

Eroğlu:

05 Kasım 2011 Cumartesi 10:34
Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Kurban Bayramı mesajı...
banner238

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs’ın barış ve huzur adası haline gelmesi için özverili bir uğraş verdiğini vurgulayarak “Kıbrıs sorununun, halkımın beklentileri doğrultusunda; iki taraf için de adil, eşitlikçi, sağlam, sürdürülebilir bir anlaşmayla 2012 yılının ilk çeyreğinde çözüme ulaşması en halisane beklentimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, İslam aleminin iki kutsal dini bayramından biri olan, Kurban Bayramı’nın idrak edilmekte olduğunu, ancak Türkiye’nin Van ilinde 600’ün üzerinde insanın hayatlarını, binlerce insanın da evini, barkını, işyerini kaybettiği deprem nedeniyle; Türk ulusu ile birlikte buruk bir bayram yaşandığını ifade etti.

“Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi, bu sene de; dostluğu, kardeşliği pekiştirmeli, dayanışmayı ve yardım etmeyi teşvik etmeli; Van depremi felaketzedelerinin yaralarının daha kısa zamanda ve kolay sarılabilmesine de vesile olmalıdır” diyen Eroğlu, yardımsever Kıbrıs Türk halkının deprem mağdurlarına en etkin biçimde yardımlarını sürdürmeye devam edeceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Çözüm yönündeki uğraşlarına da işaret eden Eroğlu, “Kıbrıs sorununun, halkımın beklentileri doğrultusunda; iki taraf için de adil, eşitlikçi, sağlam, sürdürülebilir bir anlaşmayla 2012 yılının ilk çeyreğinde çözüme ulaşması en halisane beklentimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs’ın barış ve huzur adası haline gelmesi için özverili bir uğraş verdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Sizlerin verdiği destekten aldığım güçle, çözüme ulaşma yolunda görüşmeciniz sıfatıyla; Doğu Akdeniz’in bu güzel adasının barış ve huzur adası haline gelmesi için özverili bir uğraş verdiğimi vurgulamak isterim.

Kıbrıs Türk tarafı olarak, bizim samimiyetle Kıbrıs’ta gerçek bir barış ve çözüm istediğimizi; BM başta olmak üzere uluslararası örgütler artık kabul etmektedir. Ancak barış ve çözüm tek tarafın isteğiyle gerçekleştirilemez.

Rum tarafının da aynı samimiyet ve özveriyle çözüm için istekli olması, uğraş vermesi kaçınılmazdır.

Gelecek yılki Kurban Bayramı’nı hak ettiği çözüme ulaşmış bir halk olarak birlikte kutlamak en içten beklentimdir.”

Halkın bayramını kutlayarak iyi dileklerini ileten Eroğlu mesajını şöyle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutlar; sağlık ve mutluluk içinde, belasız, kazasız bir bayram geçirmeniz dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım. Mübarek Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine, büyük Türk Ulusu’na ve dünya insanlarının tümüne barış ve hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.”

Son Güncelleme: 05.11.2011 10:34
Anahtar Kelimeler:
EroğluBarışKutlamaBayramKurban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim