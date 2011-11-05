Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Kurban Bayramı mesajı...

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs’ın barış ve huzur adası haline gelmesi için özverili bir uğraş verdiğini vurgulayarak “Kıbrıs sorununun, halkımın beklentileri doğrultusunda; iki taraf için de adil, eşitlikçi, sağlam, sürdürülebilir bir anlaşmayla 2012 yılının ilk çeyreğinde çözüme ulaşması en halisane beklentimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, İslam aleminin iki kutsal dini bayramından biri olan, Kurban Bayramı’nın idrak edilmekte olduğunu, ancak Türkiye’nin Van ilinde 600’ün üzerinde insanın hayatlarını, binlerce insanın da evini, barkını, işyerini kaybettiği deprem nedeniyle; Türk ulusu ile birlikte buruk bir bayram yaşandığını ifade etti.

“Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi, bu sene de; dostluğu, kardeşliği pekiştirmeli, dayanışmayı ve yardım etmeyi teşvik etmeli; Van depremi felaketzedelerinin yaralarının daha kısa zamanda ve kolay sarılabilmesine de vesile olmalıdır” diyen Eroğlu, yardımsever Kıbrıs Türk halkının deprem mağdurlarına en etkin biçimde yardımlarını sürdürmeye devam edeceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Çözüm yönündeki uğraşlarına da işaret eden Eroğlu, “Kıbrıs sorununun, halkımın beklentileri doğrultusunda; iki taraf için de adil, eşitlikçi, sağlam, sürdürülebilir bir anlaşmayla 2012 yılının ilk çeyreğinde çözüme ulaşması en halisane beklentimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs’ın barış ve huzur adası haline gelmesi için özverili bir uğraş verdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Sizlerin verdiği destekten aldığım güçle, çözüme ulaşma yolunda görüşmeciniz sıfatıyla; Doğu Akdeniz’in bu güzel adasının barış ve huzur adası haline gelmesi için özverili bir uğraş verdiğimi vurgulamak isterim.

Kıbrıs Türk tarafı olarak, bizim samimiyetle Kıbrıs’ta gerçek bir barış ve çözüm istediğimizi; BM başta olmak üzere uluslararası örgütler artık kabul etmektedir. Ancak barış ve çözüm tek tarafın isteğiyle gerçekleştirilemez.

Rum tarafının da aynı samimiyet ve özveriyle çözüm için istekli olması, uğraş vermesi kaçınılmazdır.

Gelecek yılki Kurban Bayramı’nı hak ettiği çözüme ulaşmış bir halk olarak birlikte kutlamak en içten beklentimdir.”

Halkın bayramını kutlayarak iyi dileklerini ileten Eroğlu mesajını şöyle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutlar; sağlık ve mutluluk içinde, belasız, kazasız bir bayram geçirmeniz dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım. Mübarek Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine, büyük Türk Ulusu’na ve dünya insanlarının tümüne barış ve hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.”