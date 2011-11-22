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Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Brüksel Temasları

Eroğlu Kıbrıs konusundaki son tarihin Haziran olacağını kaydetti

Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Brüksel Temasları

Eroğlu Kıbrıs konusundaki son tarihin Haziran olacağını kaydetti

22 Kasım 2011 Salı 16:34
Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Brüksel Temasları
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Ocak ayındaki zirveden sonra son noktayı koyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Avrupa Komisyonu yetkilileriyle temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye ve yabancı basının sorularını yanıtladı.

Eroğlu, Ocak ayında New Yorkta yer alacak 5. zirve de Kıbrıs Rum kesimi ile anlaşmaya varılamadığı takdirde garantör ülkelerin katılımıyla 5’li bir görüşmede sorunun çözülmeye çalışılacağını anınmsattı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu 5’li görüşmede de sorununun çözümlenmemesi durumunda BM Genel Sekreteri’nin hazırlayacağı raporda Kıbrıs sorununun çözülüp çözülemeyeceği ve Birleşmiş Milletler’in misyonu konusundaki görüşünü belirtmesi gerekeceğini ifade etti.

Eroğlu, çözüm müzakerelerin ilelebet devam edemeyeceğini belirterek ''Herşeyin bir sonu vardır. BM Genel Sekreteri, (Ban ki-Mun) Rumların engellemelerine rağmen bu görüşmelerin bir son tarihinin olduğunu işaret etmiştir. Haziran'a kadar bir anlaşma olursa olur, olmazsa zaten AB Dönem Başkanlığı başlıyor. Daha sonra Şubat 2013'te cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dolayısıyla Rumların istediği süreci 2013'e ertelemek. Halbuki Genel Sekreter bu ertelemenin olmayacağı yönünde mesaj vermiştir. Ocak ayının ikinci yarısındaki 5'inci zirvede anlaşabilirsek anlaşacağız, anlaşamazsak ya çok uluslu dediğimiz 3 garantör ülke ve bizler toplanıp sorunu çözmeye çalışacağız ya da Genel Sekreter kendi raporuyla BM sistemi içinde bu sorunun çözülüp çözülemeyeceğinin kararını verecek. Sayın Genel Sekreter son noktayı Ocak görüşmelerinden sonra koyacaktır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 22.11.2011 16:34
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluBrükselAvrupa Komisyonu
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