Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Brüksel Temasları Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Brüksel temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Fule ile görüştü.

Avrupa Komisyonu binasında Brüksel saatiyle 11.40’da başlayan görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Eroğlu, Stefan Füle ile Avrupa Birliği bayrağı önünde poz verdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Eroğlu’na Özel Temsilcisi Kudret Özersay, KKTC Brüksel Temsilcisi Ahmet Erdengiz, İkinci Sekreter Güneş Onar ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu öğleden sonra Avrupa Parlamentosu’nun ikinci en büyük grubu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Martin Schulz ile parlamento binasında görüşecek.