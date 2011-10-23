Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’de Van ilini etkileyerek can ve mal kaydına neden olan deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu, mesajında, şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’nin Van ilini geniş bir şekilde etkileyerek can ve mal kaybına neden olan depremle ilgili gelişmelerii Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir üzüntü ile izliyoruz.

Depremde yaşamını yitiren kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Miiletimiz’in depremin yaralarını en kısa sürede saracağından eminiz ve Kıbrıs Türk Halkı olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.

Milletimize büyük geçmiş olsun, tanrı bizi ve tüm insanlığı bu tür doğal afetlerden korusun.”