Cumhurbaşkanı Eroğlu New York'a gitmek için KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’ta gerçekleştirilecek 3’lü zirveye katılmak amacıyla bu sabah adadan ayrıldı.

Cuımhurbaşkanı Eroğlu, Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, Rumlar’ın da anlaşma için samimi çaba harcaması durumunda New York’ta, müzakere başlıklarının büyük kısmını kapatabileceklerini

söyledi.

Cumhurbaşkanı, New York’ta; garantiler, toprak ve harita hariç tüm başlıkların ele alınacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı’na New York üçlü görüşmesinde aralarında Özel Temsilcisi Kutret Özersay ve Sözcüsü Osman Ertuğ’un da bulunduğu geniş bir müzakere heyeti eşlik edecek.