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Cumhurbaşkanı Eroğlu Çiftçiler Birliği'ni Kabul Etti

Eroğlu, “Biz bir antlaşma istiyoruz ancak nasıl olursa olsun değil” dedi

Cumhurbaşkanı Eroğlu Çiftçiler Birliği'ni Kabul Etti

Eroğlu, “Biz bir antlaşma istiyoruz ancak nasıl olursa olsun değil” dedi

18 Kasım 2011 Cuma 14:25
Cumhurbaşkanı Eroğlu Çiftçiler Birliği'ni Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin New York’ta yer alacak üçlü zirvede uzlaşma olup olmayacağına bakarak görüşmeleri bir karara bağlaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Çiftçiler Birliği Başkanı Ali Can Kabakçı ve üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Eroğlu, Kıbrıs sorununa Kıbrıslı Türklerin menfaatini gözeten bir antlaşmaya varma gayretinin içinde olduklarını, ancak Kıbrıs Rum liderliğin masaya bazı önkoşullar getirerek görüşmeleri dinamitlemeye çalıştığını söyledi.

Ocak 2012’nin ikinci yarısında New York’ta BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla yer alacak üçlü görüşmeye kadar  9 liderler toplantısı yer alacağını, haftada iki kez ise mekik diplomasisi uygulanacağını belirten Eroğlu, “(Ocak’taki New York toplantısı ) O toplantıda uzlaşma olup olmayacağını artık Genel Sekreter’in bir karara bağlaması gerekir diye düşünüyoruz” dedi.

Eroğlu, Rum tarafının biraz esnemesi, sadece almayı değil karşılıklı al ver düşüncesi ile hareket etmesi ve 1974 öncesine geri dönüş olmayacağını da kabul edip politika izlemesi gerektiğini belirtti.

New York zirvesine kadar  uzlaşmazlık noktalarını asgariye indirmeye çalışacaklarını belirten Eroğlu, “Biz bir antlaşma istiyoruz ancak nasıl olursa olsun değil” dedi.

TURİZM TARIM VE TARIMSAL HAFİF SANAYİ İLE DESTEKLENMELİ

Çiftçilerin sorunlarına da değinen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakanlık döneminde Çiftçiler Birliği’nin sorunlarının aşılması için pek çok kez işbirliği yaptıklarını, sorunların hükümet edenlerle görüşülerek halledilmesi temenni ettiğini, eylemin ise en son kullanılması gereken silah olduğunu ifade etti.

Başbakan İrsen Küçük’ün Ziraat Mühendisi olduğundan çiftçi ve hayvancının derdini iyi bildiğini ifade eden Eroğlu, Bakanlar Kurulu’na Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgi vereceği toplantıda tarım ilgili düşüncelerini de aktaracağını ifade etti.

Eroğlu, KKTC’nin öncü sektörü olan turizmin tarım ve tarımsal hafif sanayi ile desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde tüm tarımsal ürünlerin ithal edilmesi gerekeceğini belirtti.

Eroğlu, “Sorunların tümünü ortadan kaldırmak kolay değil ama bütçenin imkanları nispetinde sorunların çözülmesinde fayda var” dedi.

KABAKÇI

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Ali Can Kabakçı da, kabulde çiftçilikte girdi fiyatlarında büyük artış yaşandığını, mazot (eurodizel) fiyatının ilk kez benzin fiyatını geçtiğini belirtti, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hükümetin çiftçilere yönelik 3,5 milyonluk vereceğini 15 Eylül’e kadar ödeme sözü vermesine rağmen halen alamadıklarını kaydeden Kabakçı, 2010 fiyatlarına göre gübre fiyatlarında yüzde 60 mazot fiyatlarında ise yüzde 80 artış yaşandığını kaydetti.

Eroğlu’nun Başbakanlık döneminde arpa tohumunun çiftçiye sıfır faizle verildiğini kaydeden Kabakçı, çiftçinin bugün tohumluk arpayı yüzde 20 faizle aldığını belirtti.

Çiftçinin ürettiği arpayı 43 kuruşa sattığını, tohumluk arpa için ise 60-70 kuruş ödediğini ifade eden Kabakçı, hükümetin küçük baş hayvancıya yem için kredi planı bulunduğunu ancak bu planın da halen uygulamaya geçiremediğini ifade etti.

Köylülerin arazilerini  sattığını, arazileri alanın ise belli bir kesim olduğunu ileri süren Kabakçı, “Bunun adı bazı zenginleri tarım sektörüne çekmektir” dedi.

ÇİFTÇİLER TARIMDAN KOPMA NOKTASINA GELDİ

Çiftçinin tarımdan kopma noktasına geldiğini ifade eden Kabakçı, “Turizm sektörü öncelikli sektör olabilir. Tarım ve tarımsal küçük sanayi ile desteklenmediği takdirde turizm de başarısız olacaktır” dedi.

Kabakçı, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan  sadece tarım konusunun ele alınacağı bir Bakanlar Kurulu toplantısına katılmasını rica etti.

Türkiye’den su getirilmesi projesine de değinen Kabakçı, KKTC’de proje ile ilgili çiftçilere yönelik bir çalışma henüz göremediklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 18.11.2011 14:25
Anahtar Kelimeler:
EroğluHeyetçifçiler Birliği
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