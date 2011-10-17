Cumhurbaşkanı Eroğlu Çanakkale 'de

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Uluslararası İlişkiler Onursal Doktora” ödülü almak ve konferans vermek üzere Çanakkale’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, temasları çerçevesinde bu sabah saat 09.30’da Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, 10.30’da Boğaz ve Çanakkale Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, 11.15’de

Çanakkale Belediye başkanı Ülgür Gökhan ile bir araya gelecek.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’in onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak olan Eroğlu, daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde “Dünden Bugüne Kıbrıs

Müzakereleri” konulu bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Eroğlu’na burada “Uluslararası İlişkiler Onursal Doktora” ödülü de verilecek.

Eroğlu daha sonra saat 20.00’de Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna’nın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.