Cumhurbaşkanı Eroğlu Bu Gece Yurda Dönüyor

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve beraberindeki müzakere heyeti, bu gece saat 23.30’da KKTC'ye dönecek.
Kuzey Kıbrıs saatiyle bu sabaha yakın New York’tan ayrılan Eroğlu’nu, JFK Havaalanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Hilmi Akil
uğurladı.
Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun daveti üzerine geldiği New York'ta Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde 30-31 Ekim tarihlerinde Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas ile birlikte
Genel Sekreterle üçlü görüşme yapmıştı.