Cumhurbaşkanı Eroğlu: “Bu saldırıları durduracak güçtedir”

TÜRKİYE’DEKİ TERÖR SALDIRISI... CUMHURBAŞKANI EROĞLU: “GÜÇLÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, SİLAHLI KUVVETLERİYLE BİRLİKTE BU SALDIRILARI DURDURACAK GÜÇTEDİR”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, terör örgütü PKK’nın Türkiye’deki huzur ve ekonomik gelişmişliği bertaraf etmek için dış dünyadan da destekle aktif hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Güçlü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, silahlı kuvvetleriyle birlikte bu saldırıları durduracak güçtedir. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, terör örgütü PKK’nın Türkiye’deki huzur ve ekonomik gelişmişliği bertaraf etmek için dış dünyadan da destekle aktif hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Güçlü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, silahlı kuvvetleriyle birlikte bu saldırıları durduracak güçtedir. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e taziye ve Kıbrıs Türk halkının üzüntülerini dile getiren mesajlar gönderdiğini söyledi.

Bu yöndeki açıklamasını Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde yapan Eroğlu, “Bu gibi terör saldırılarının artarak devam etmesi Kıbrıs Türkü olarak bizleri derinden üzmektedir. Özellikle Türkiye’deki huzur ve ekonomik gelişmişliği bertaraf etmek için dış dünyadan da destekle PKK’nın bu denli aktif hale gelmesi tabii ki üzüntü kaynağımızdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, silahlı kuvvetleriyle birlikte bu saldırıları durduracak güçtedir. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Tekrardan şehitlerimize rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın sahsılarında Anavatan’daki bütün kardeşlerimize ve tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.