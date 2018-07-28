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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Zambiya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Zambiya’ya geldi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Zambiya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 12.45'te Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı’na geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan inişlerinde Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ve eşi Esther Lungu tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Lungu’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını denetlemesinin ardından bir kez daha İstiklal Marşı çalındı. 

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lungu, daha sonra Tiyanjane Kültürel Dans Grubu’nun sergilediği yerel dansları bir süre izledi.

Karşılamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'ya geldi.

Erdoğan, Lusaka'da daha önce Zambiya'da devlet başkanlığı yapmış üç ismin kabirlerinin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret etti.

Bir sonraki durak ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşıyla önce baş başa görüşecek ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Bu görüşmeler sırasında önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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