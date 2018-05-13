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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi!

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı kritik ziyaretin ilk durağı Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu oldu. Erdoğan forumda konuşurken Londra ziyareti süresince ikamet edeceği otelin önüne büyük bir kalabalık geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi!

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı kritik ziyaretin ilk durağı Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu oldu. Erdoğan forumda konuşurken Londra ziyareti süresince ikamet edeceği otelin önüne büyük bir kalabalık geldi.

13 Mayıs 2018 Pazar 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı kritik ziyaretin ilk durağı Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu oldu. Erdoğan forumda konuşurken Londra ziyareti süresince ikamet edeceği otelin önüne büyük bir kalabalık geldi.

Londra'daki otelinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan için coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallıktaki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumunda konuştu. Erdoğan konuşmasını gerçekleştirirken, Londra'da kalacağı otelin önünde büyük bir kalabalık tezahüratlarla Cumhurbaşkanını bekledi.

Son Güncelleme: 13.05.2018 20:43
Anahtar Kelimeler:
GöstersiSevgiERDOĞANLondra
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