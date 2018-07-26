Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika'da sevgiyle karşılandı.

Erdoğan Johannesburg'dan açılış törenine katılmak üzere Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği kançılarya (Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer) binasına geçti.

Türk bayraklı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ellerinde Türk ve Güney Afrika Cumhuriyeti bayrakları olan Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar karşıladı.

Güney Afrika'da Rize çayı

Bir çocuğun elinde taşıdığı "Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var" şeklindeki pankart dikkati çekti.

Osmanlı Kriket Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz

Katılımcılar arasında 1882’de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, sporcularla bir araya gelerek fotoğraf çekildi. Osmanlı Kriket Kulübü sporcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sporcularla fotoğraf çekildi ve Twitter'dan paylaştı.