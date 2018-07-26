banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94817
ALTIN
191.553
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3777
EURO
5.6613
Doğancı'da cinayet
DOĞANCI'DA CİNAYET
6 yıl hapis yatacak
6 YIL HAPİS YATACAK
Eniştesini darp etti
ENİŞTESİNİ DARP ETTİ
Rus çifte seri yargılama
RUS ÇİFTE SERİ YARGILAMA
banner282

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları ile bir araya geldi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika'da sevgiyle karşılandı. 

Erdoğan Johannesburg'dan açılış törenine katılmak üzere Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği kançılarya (Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer) binasına geçti. 

Türk bayraklı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ellerinde Türk ve Güney Afrika Cumhuriyeti bayrakları olan Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar karşıladı. 

Güney Afrika'da Rize çayı

Bir çocuğun elinde taşıdığı "Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var" şeklindeki pankart dikkati çekti.

Osmanlı Kriket Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz

Katılımcılar arasında 1882’de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, sporcularla bir araya gelerek fotoğraf çekildi. Osmanlı Kriket Kulübü sporcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sporcularla fotoğraf çekildi ve Twitter'dan paylaştı. 

 

Resmi Twitter'da görüntüle

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya Ceuta'ya göçmen akını
İspanya Ceuta'ya göçmen akını
Yunanistan'ı bu kez de sel vurdu
Yunanistan'ı bu kez de sel vurdu
Iraklı 2 pilot havada kavga etti
Iraklı 2 pilot havada kavga etti
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
İsrail gazetesi Netanyahu'yu “domuz“ şeklinde çizen karikatüristi kovdu
İsrail gazetesi Netanyahu'yu “domuz“ şeklinde çizen karikatüristi kovdu
Atina'da sel felaketi
Atina'da sel felaketi
Yunanistan'daki orman yangını
Yunanistan'daki orman yangını
İllüzyonist Aref taburcu edildi
İllüzyonist Aref taburcu edildi
İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi
İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim