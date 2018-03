Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Zirvesi için New York'ta...

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve heyeti, yerel saat 20.30 sıralarında New York'a vardı. Eroğlu`nu New York JFK Havalimanı'nda KKTC New York temsilcisi Hilmi Akil karşıladı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve heyeti, yerel saat 20.30 sıralarında New York'a vardı. Eroğlu`nu New York JFK Havalimanı'nda KKTC New York temsilcisi Hilmi Akil karşıladı. Eroğlu'nun heyetinde Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Müzakere Heyeti'nden 2.Sekreter Güneş Onar ve Oğuzhan Hasipoğlu, Mülkiyet Uzmanı Serden Hoca ve AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Erçin yer alıyor. Eroğlu, Pazar sabahı Long Islanda'a geçerek, Ban ve Hristofyas ile yapacağı görüşme için Greentree adlı çiftliğe gidecek. Pazar sabahı başlayacak zirvenin, Pazartesi akşam sona ermesi bekleniyor.

KKTC ve Türkiye, tarihi zirveden müzakerelerin uzamaması ve bir sonuca ulaşılmasını istiyor. Bu nedenle Türk tarafı yarın başlayacak al-ver pazarlığına hazırlıklı gidiyor. KıbrısRum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ise, zirve öncesinde umutsuz konuştu. Hristofyas, zirveden büyük bir beklentisi olmadığını belirterek bugüne kadar ilerleme olmamasından Türk tarafını suçladı. Genel Sekreter Temmuz ayında Cenevre’de yapılan bir önceki zirvede taraflardan tüm konuları son bir kez ele almalarını istemiş ve ilerleme olması halinde New York zirvesinin ardından Kıbrıs sorununa kesin çözüm bulmak amacıyla garantör ülkeler Türkiye,Yunanistan ve İngiltere’nin de dahil olacağı uluslararası konferans çağrısı yapacağını açıklamıştı.

GÖRÜŞMELERDE GELİNEN NOKTA Kıbrıs sorunu 6 ana başlıkla ele alınıyor. Müzakerelerde gelinen son nokta şöyle:

YÖNETİM: Taraflar, yasama ve yargıda anlaştı. Dönüşümlü başkanlık konusunda anlaşma olmadı.

MÜLKİYET: Rumlar bireysel mülkiyette 1974 öncesine dönülmesini ve Rumların KKTC topraklarında bıraktıkları mülklerini geri almasını istiyor. KKTC, topraklarının büyük bölümünün eski Rum mülkü olması nedeniyle karşı çıkıyor, tazminat ve takas yöntemleriyle çözüm istiyor.

AB İLE İLİŞKİLER: KKTC muhtemel anlaşmanın, bireysel davalarda Avrupa mahkemelerinde çökertilmemesi için AB’nin birincil hukuku içine girmesini istiyor. Rumlar karşı çıkıyor.

EKONOMİ: Anlaşmaya yaklaştılar.

TOPRAK: Rumlar 160 bin Rum göçmenin dönebileceği oranda toprak istiyor. Güzelyurt’un yanı sıra stratejik öneme sahip Karpaz yarımadasını da talep ediyor.

GARANTİLER: Rumlar, Türkiye’nin garantörlüğünün tamamen kalkmasını ve askerlerin tümünün çekilmesini istiyor.