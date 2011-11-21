Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Brüksel’e gitmek üzere KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Brüksel’e gitmek üzere bu sabah saat 09.35’de KKTC’den ayrıldı.
Eroğlu, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve bazı üst düzey AB yetkilileriyle görüşecek.
Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hasan Güngör ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken uğurladı.
Cumhurbaşkanı Eroğlu’na Brüksel ziyaretinde, Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Kudret Özersay, İkinci Sekreter Güneş Onar ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin eşlik edecek.
Bu arada Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanı Eroğlu başkanlığındaki heyete Brüksel’de katılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, Çarşamba akşamı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.