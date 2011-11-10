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Cumartesi Cumhuriyet Rallisi Var

Kıbrıslı Türk ekiplerin yanı sıra Türk, İngiliz, İskoç, Alman ve Rus ekiplerin de katılması bekleniyor

Cumartesi Cumhuriyet Rallisi Var

Kıbrıslı Türk ekiplerin yanı sıra Türk, İngiliz, İskoç, Alman ve Rus ekiplerin de katılması bekleniyor

10 Kasım 2011 Perşembe 12:35
Cumartesi Cumhuriyet Rallisi Var
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, KKTC’nin 28’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yabancı ekiplerin de katılımıyla Cumartesi günü “Cumhuriyet Rallisi” düzenliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin 28’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları resmi programı kapsamında yapılacak klasik otomobil rallisi iki gün sürecek.

12 Kasım Cumartesi günü saat 11.30’da Girne girişindeki Onar Village’ten başlayacak ralli, 13 Kasım Pazar günü saat 13.30’da aynı yerde sona erecek. Dereceye girenlere kupaları saat 14.00’te

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da katılacağı öğle yemeği sonrasında verilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi kararlaştırılan ralliye bu yıl Kıbrıslı Türk ekiplerin yanı sıra Türk, İngiliz, İskoç, Alman ve Rus ekiplerin de katılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 10.11.2011 12:35
Anahtar Kelimeler:
EroğluKktcARABAGirneYıldönümüRalliKlasik
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