Çukurca'da çatışma: 24 şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi merkezindeki güvenlik birimleriyle sınırdaki askeri birliğe PKK'lı teröristler ağır silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 24 güvenlik görevlisi şehit oldu, 18 asker yaralandı. Çukurca ve çevresinde süren operasyonlarda şu ana kadar 21 PKK'lı öldürüldü.Saldırıyı 200 kişilik PKK’lı grubu gece yarısı başlattı. İlçe merkezindeki polis ve jandarma binalarıyla güvenlik noktalarına ağır silahlarla saldıran teröristler, dikkatleri buraya çekti.

Hemen ardından ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Işık Bölgesi’nde, Çukurca 21’inci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı’na bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kekliktepe Karakolu’na teröristler ağır silahlarla saldırdı.

İŞTE ÇATIŞMA ANLARI ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ Güvenlik güçleri teröristlerin saldırısına anında karşılık verirken çatışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Çukurca ilçe merkeziyle sınırın sıfır noktasındaki çatışma bölgesine takviye polis ve asker sevk edildi. Sınırda karakola saldıran teröristlerle çatışan askerlere destek için bölgeye kobra helikopterler sevk edildi. İlk alınan bilgilere göre çatışmalarda, Kekliktepe’de 21, ilçe merkezinde de 3 asker şehit düştü 18 asker yaralandı.

ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI O BÖLGE Çatışmalarda yaralanan büyük çoğunluğu asker 18 güvenlik görevlisi de helikopterle başta Hakkari Asker Hastanesi olmak üzere bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İŞTE SALDIRIYA UĞRAYAN TUGAY ÇUKURCA’YA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA Gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmaların ardandan Çukurca ilçe merkezine giriş ve çıkışlar da kontrol altına alındı.

BÜYÜK OPERASYON Bu arada en çok kayıpların olduğu Işıklı bölgesinde bulunan Kekliktepe ile yine sınırın sıfır noktasında bulunan Kazan vadisi ve Sabır Dağı bölgelerinde de yoğun operasyon başlatıldı. Kobra helikopterlerin havadan destek sağladığı operasyon özel birlikler tarafından yürütüyor.

21 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ Operasyon ve sıcak takip devam ederken, sağlanan sıcak temaslarda ise 21 kadar PKK’lının öldürüldüğü bilgisi geldi. Çukurca’nın 15 kilometre uzağında bulunan Işıklı bölgesi, Kekliktepe ile yine sınırın sıfır noktasında bulunan Kazan Vadisi ve Sabır Dağı bölgelerinde operasyonlar yoğunlaştırıldı. Kobra helikopterlerin havadan destek sağladığı operasyonlar, özel birlikler tarafından yürütüyor.

LOJİSTİK DESTEK İÇİN GİTMİŞLERDİ Çukurca ilçe merkezindeki asker ve polis birimlerine eş zamanlı saldıran 200 kadar PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma daha çok İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Lojmanları, Sivritepe ve Asayiştepe kesimlerinde yoğunlaştı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kekliktepe’deki karakola ağır silahlarla saldıran kalabalık PKK’lı grubu ile çatışma sabaha kadar sürdü. Çatışmalarda, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ndeki 2’nci Motorize Piyade Tugayı’ndan bölgeye lojistik amaçlı giden birlikten 17 askerle, üs bölgeleri Sivritepe’de 5 ve Asayiştepe’de 4 asker şehit düştü. PKK’lı teröristlerin saldırısı sırasında Çukurca İlçesi’nde sadece güvenlik birimlerine ait binalar değil, vatandaşlara ait bir çok ev de hasara uğradı.