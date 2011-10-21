Çukurca saldırısı ile ilgili şok rapor

Raporda “saldırıda ihmal yok ancak baraka tipi korunaksız, dayanıksız karakol ve üs bölgeleri kayıpları artırıyor” tespitleri yapıldı. Çukurca saldırısıyla ilgili ihmal ve hata boyutları için araştırma başlatıldı. 250-300 teröristin katıldığı saldırıda ön belirlemenin neden yapılamadığı dahil bütün konular detaylı olarak araştırıldı. Ankara’ya iletilen ön raporda, olayda ihmal olmadığı ancak yapısal hatalar olduğu anlatıldı. Bölgeye terör örgütü tarafından havan sevkiyatı yapıldığı, doçka taşındığı yönündeki istihbarat bilgilerinin iletilmesinde ihmal olup olmadığı araştırılan ilk konu oldu. 24 askerin şehit olduğu saldırı öncesi istihbarat birimlerince gönderilen yazıların, Genelkurmay tarafından bölgedeki birliklere anında iletildiği resmi belgelerle ortaya çıkartıldı.



İstihbaratın gereği yapıldı mı?



İstihbarat bilgisi sonrası, birliklerin sahip olduğu imkanlara göre aldıkları önlemler de sıralandı. Ancak, kayıpların ihmal değil yapısal problemler nedeniyle yaşandığı üç maddeyle şu şekilde özetlendi:



Küçük karakol sisteminin devam etmesi Karakollara bağlı küçük üs birliklerinin hedef halinde sabit biçimde bekletilmesi. Karakolların ve üs birliklerinin baraka tipi korunaksız ve dayanaksız olması.



Korunaklı yerde kayıp yok



Ayrı noktada gerçekleşen saldırıda, yapısal problemi olmayan 5 birimin gerekli direnişi gösterdiği, örgüte kayıp verdirdiği belirtildi. Sadece 3 birimde kayıp verildiği öğrenildi. Bunlardan birinde 2, birinde 1 kayıp verilirken, baraka tipi yapılaşma ve yanlış konuşlanmanın olduğu Keklikkaya Tepe’de 21 şehidin verildiği ifade edildi.



Hem içerden hem dışarıdan



İncelemede, biri sınır dışında, ikisi sınır üstünde bulunan üs bölgelerine saldırının yurt dışından; üç tanesi ilçe merkezinde, iki tanesi yurt içi üs bölgesindekilere ise yurt içinden saldırı olduğu belirlendi.



Heron neden tespit edemedi?



250 kişilik PKK’lı grubun İHA’larla nasıl tespit edilemediği de araştırıldı. Böyle bir ihmalin sözkonusu olmadığı belirtilirken, örgüt mensuplarının 2-3 kişilik gruplar halinde bölgeye kademeli olarak sızıp, yerel desteklerle yerleşim yerlerinde saldırıyı bekledikleri rapor edildi. Saldırı öncesi büyük grupların tespit edilememesinin sebebi bölgedeki yerel destek olarak vurgulandı.



PKK, PJAK’LA TAKVİYE EDİLDİ



Saldırının bilançosu şöyle tespit edildi:



SALDIRIDA 8 bölge hedef alındı. 5 bölgede püskürtme 2 bölgede 3 şehidin verildiği etkili direniş bir bölgede(Keklikkaya) ise; 21 şehit verilmiştir.



ÜSTEĞMEN yönetimindeki korunaksız ve dayanıksız Keklikkaya Tepe ileri üs bölgesi maalesef imha edilmiştir.



SALDIRI bölgesinin doğu kısmındaki Çayırlı üs bölgesinden Dağlıca’ya kadar olan bölge tamamen terörist inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu bölge örgüte geniş herakat alanı sağlamaktadır. İskana açılan Kazan vadisi yerel destek almaya elverişli hale gelmiştir.



ZAYIFLAYAN örgüt, İran’ın operasyonuyla dağılan PJAK’tan gelen militanlarla toparlanma süreci yaşamıştır.



İLK MÜDAHALEYE POLİS TİMİ DE GİTTİ



GENELKURMAY Başkanlığı, Irak’ın kuzeyine hava destekli kara harekatı başlatıldığını duyurduğu yazılı açıklamasında, Çukurca’da 24 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de verdi. İşte Gvönelkurmay açıklamasındaki o ayrıntılar:



MAK ve PÖH timleri birlikte gitti



19 Ekim günü saat 01.00 civarında gerçekleştirilen saldırıda Çukurca İlçe J.K.lığı ile Çukurca yakın emniyet unsurunun konuşlandığı Asayiş Tepesi, Polis ve Jandarma lojmanları, Kavuşak, Barakambi Tepe, Keklikkayası Tepe, Baski Tepe, Han Tepe ve Gazi Tepe üs bölgeleri hedef alındı.



Saldırı haber alındıktan sonra helikopterler hazır edilirken, saat 01.48’de 2 Kobra helikopterinden oluşan bir Kobra kolu ve iki Skorsky helikopteri ile bir MAK timi ve bir Polis Özel Harekat Timi olay yerine intikale başladı ve hedefler ateş altına alındı.



Heronlara ‘hava’ engeli çıktı



Saldırının hemen ardından bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edilmesi de emredildi ancak kötü hava şartları nedeniyle Heron saat 15.26’da Çukurca’dan görüntü aktarmaya başlayabildi.



F-16 ve F-4’ler tepelerindeydi



Saldırıya uğrayan 8 bölgede saat 03.28’den itibaren de olay bölgesinde sürekli olarak havada F-16 ve F-4 savaş uçakları hazır bulunduruldu ve gün boyu terörist hedeflere hava harekâtı yapıldı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile bölgeye intikal ederken, kaçan teröristlerin önünü kesmek için saat 12.50’den itibaren de çatışma bölgelerini takviye etmek amacıyla 4 Komando Taburu teröristlerin muhtemel kaçış bölgelerine helikopterlerle indirildi.



Yaralıların hayati tehlikesi yok



Olayın ardından 4 yaralı asker uçakla GATA’ya sevk edilirken, diğer yaralı 14 askerin tedavisine Şırnak ve Hakkâri Asker Hastanelerinde devam ediliyor. Komutanların hastanede ziyaret ettikleri yaralıların hayati tehlikeleri yok.



Olayla ilgili olarak Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı.