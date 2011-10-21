Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Çukurca saldırısı ile ilgili şok rapor

Saldırıda ihmal yok ancak baraka tipi korunaksız, dayanıksız karakol ve üs bölgeleri kayıpları artırıyor

Çukurca saldırısı ile ilgili şok rapor

Saldırıda ihmal yok ancak baraka tipi korunaksız, dayanıksız karakol ve üs bölgeleri kayıpları artırıyor

21 Ekim 2011 Cuma 08:33
Çukurca saldırısı ile ilgili şok rapor
banner238

Raporda “saldırıda ihmal yok ancak baraka tipi korunaksız, dayanıksız karakol ve üs bölgeleri kayıpları artırıyor” tespitleri yapıldı. Çukurca saldırısıyla ilgili ihmal ve hata boyutları için araştırma başlatıldı. 250-300 teröristin katıldığı saldırıda ön belirlemenin neden yapılamadığı dahil bütün konular detaylı olarak araştırıldı. Ankara’ya iletilen ön raporda, olayda ihmal olmadığı ancak yapısal hatalar olduğu anlatıldı. Bölgeye terör örgütü tarafından havan sevkiyatı yapıldığı, doçka taşındığı yönündeki istihbarat bilgilerinin iletilmesinde ihmal olup olmadığı araştırılan ilk konu oldu. 24 askerin şehit olduğu saldırı öncesi istihbarat birimlerince gönderilen yazıların, Genelkurmay tarafından bölgedeki birliklere anında iletildiği resmi belgelerle ortaya çıkartıldı.

İstihbaratın gereği yapıldı mı?

İstihbarat bilgisi sonrası, birliklerin sahip olduğu imkanlara göre aldıkları önlemler de sıralandı. Ancak, kayıpların ihmal değil yapısal problemler nedeniyle yaşandığı üç maddeyle şu şekilde özetlendi:

Küçük karakol sisteminin devam etmesi Karakollara bağlı küçük üs birliklerinin hedef halinde sabit biçimde bekletilmesi. Karakolların ve üs birliklerinin baraka tipi korunaksız ve dayanaksız olması.

Korunaklı yerde kayıp yok

Ayrı noktada gerçekleşen saldırıda, yapısal problemi olmayan 5 birimin gerekli direnişi gösterdiği, örgüte kayıp verdirdiği belirtildi. Sadece 3 birimde kayıp verildiği öğrenildi. Bunlardan birinde 2, birinde 1 kayıp verilirken, baraka tipi yapılaşma ve yanlış konuşlanmanın olduğu Keklikkaya Tepe’de 21 şehidin verildiği ifade edildi.

Hem içerden hem dışarıdan

İncelemede, biri sınır dışında, ikisi sınır üstünde bulunan üs bölgelerine saldırının yurt dışından; üç tanesi ilçe merkezinde, iki tanesi yurt içi üs bölgesindekilere ise yurt içinden saldırı olduğu belirlendi.

Heron neden tespit edemedi?

250 kişilik PKK’lı grubun İHA’larla nasıl tespit edilemediği de araştırıldı. Böyle bir ihmalin sözkonusu olmadığı belirtilirken, örgüt mensuplarının 2-3 kişilik gruplar halinde bölgeye kademeli olarak sızıp, yerel desteklerle yerleşim yerlerinde saldırıyı bekledikleri rapor edildi. Saldırı öncesi büyük grupların tespit edilememesinin sebebi bölgedeki yerel destek olarak vurgulandı.

PKK, PJAK’LA TAKVİYE EDİLDİ

Saldırının bilançosu şöyle tespit edildi:

SALDIRIDA 8 bölge hedef alındı. 5 bölgede püskürtme 2 bölgede 3 şehidin verildiği etkili direniş bir bölgede(Keklikkaya) ise; 21 şehit verilmiştir.

ÜSTEĞMEN yönetimindeki korunaksız ve dayanıksız Keklikkaya Tepe ileri üs bölgesi maalesef imha edilmiştir.

SALDIRI bölgesinin doğu kısmındaki Çayırlı üs bölgesinden Dağlıca’ya kadar olan bölge tamamen terörist inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu bölge örgüte geniş herakat alanı sağlamaktadır. İskana açılan Kazan vadisi yerel destek almaya elverişli hale gelmiştir.

ZAYIFLAYAN örgüt, İran’ın operasyonuyla dağılan PJAK’tan gelen militanlarla toparlanma süreci yaşamıştır.

İLK MÜDAHALEYE POLİS TİMİ DE GİTTİ

GENELKURMAY Başkanlığı, Irak’ın kuzeyine hava destekli kara harekatı başlatıldığını duyurduğu yazılı açıklamasında, Çukurca’da 24 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de verdi. İşte Gvönelkurmay açıklamasındaki o ayrıntılar:

MAK ve PÖH timleri birlikte gitti

19 Ekim günü saat 01.00 civarında gerçekleştirilen saldırıda Çukurca İlçe J.K.lığı ile Çukurca yakın emniyet unsurunun konuşlandığı Asayiş Tepesi, Polis ve Jandarma lojmanları, Kavuşak, Barakambi Tepe, Keklikkayası Tepe, Baski Tepe, Han Tepe ve Gazi Tepe üs bölgeleri hedef alındı.

Saldırı haber alındıktan sonra helikopterler hazır edilirken, saat 01.48’de 2 Kobra helikopterinden oluşan bir Kobra kolu ve iki Skorsky helikopteri ile bir MAK timi ve bir Polis Özel Harekat Timi olay yerine intikale başladı ve hedefler ateş altına alındı.

Heronlara ‘hava’ engeli çıktı

Saldırının hemen ardından bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edilmesi de emredildi ancak kötü hava şartları nedeniyle Heron saat 15.26’da Çukurca’dan görüntü aktarmaya başlayabildi.

F-16 ve F-4’ler tepelerindeydi

Saldırıya uğrayan 8 bölgede saat 03.28’den itibaren de olay bölgesinde sürekli olarak havada F-16 ve F-4 savaş uçakları hazır bulunduruldu ve gün boyu terörist hedeflere hava harekâtı yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile bölgeye intikal ederken, kaçan teröristlerin önünü kesmek için saat 12.50’den itibaren de çatışma bölgelerini takviye etmek amacıyla 4 Komando Taburu teröristlerin muhtemel kaçış bölgelerine helikopterlerle indirildi.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Olayın ardından 4 yaralı asker uçakla GATA’ya sevk edilirken, diğer yaralı 14 askerin tedavisine Şırnak ve Hakkâri Asker Hastanelerinde devam ediliyor. Komutanların hastanede ziyaret ettikleri yaralıların hayati tehlikeleri yok.

Olayla ilgili olarak Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı.

Son Güncelleme: 21.10.2011 08:33
Anahtar Kelimeler:
TERÖRşehitÇukurcaTürkiyei Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim