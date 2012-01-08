Cudi Dağı'nda çatışma!

ntvmsnbc'de yer alan haberde Şırnak'ın Cudi Dağı'nda binlerce askerin katıldığı hava destekli operasyon sonucu PKK ile çatışmaların yaşandığı belirtildi.



Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre çatışmanın devam ettiği iddia edilirken, bölgenin havadan ve karadan bombalandığı öğrenildi. Bölgeye yoğun askeri sevkıyatın yapıldığı da belirtildi.



BDP'li milletvekilleri, belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin de Şırnak'a hareket ettiği öğrenildi.