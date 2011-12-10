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Cübbeli Ahmet Hoca Tutuklandı

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.

Cübbeli Ahmet Hoca Tutuklandı

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.

10 Aralık 2011 Cumartesi 16:07
Cübbeli Ahmet Hoca Tutuklandı
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'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Ahmet Mahmut Ünlü, savcılık sorgusunun ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Ahmet Mahmut Ünlü, Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra bu sabah adliyeye ambulansla götürüldü.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ünlü, geniş güvenlik önlemleri altında hastanenin başhekimlik kapısından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Ünlü daha sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Mahkeme az önce tutuklama kararı verdi!

Tutuklama kararının ardından Ünlü'nün Metris cezaevine sevkedileceği öğrenildi.

Aynı davada suç örgütü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Nejat Ergin ile birlikte 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 

Kamuoyunda Karagümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevke edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Nöbetçi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Nejat Ergin ile birlikte 2 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklananlardan 2 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 10.12.2011 16:07
Anahtar Kelimeler:
AhmetTutuklamaCübbeliHoca
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