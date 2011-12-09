Cübbeli Ahmet Hoca Gözaltında

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü gözaltına alındı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın daha önce de koruması ve şoförü gözaltına alınmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın seks kasetini yayınlatanlarla ilgili bir çeteden yardım aldığı iddia edilmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karagümrük çetesine yönelik düzenlediği operasyonda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün şoför ve koruması da gözaltına alınmıştı.



Cübbeli Ahmet olduğu iddia edilen bir kişinin yabancı hayat kadınıyla sevişirken çekilmiş görüntüleri geçen yaz internete düşmüştü. İddiaya göre Cübbeli Ahmet Hoca'nın şoförü ve koruması çeteye başvurup bu görüntüleri internete koyanların bulunmasını istedi. Çete ile görüşmeleri dinlemeye takılınca da gözaltına alındı. Tehdit ve şantaj ihbarları üzerine başlatılan operasyonda aralarında halen cezaevinde olan Nuri ve Vedat Ergin'in abisi Nejat Ergin ve 2007 Best Model Of Turkey Birincisi Neslihan Önder'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.