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CTP'li Belediye Başkanları Belediyelerin Sorunlarına Çözüm Getirilmesini İstedi

Devletin belediyelerle yapıcı bir çaba sergilemesi şart olduğuna işaret edildi

CTP'li Belediye Başkanları Belediyelerin Sorunlarına Çözüm Getirilmesini İstedi

Devletin belediyelerle yapıcı bir çaba sergilemesi şart olduğuna işaret edildi

02 Kasım 2011 Çarşamba 15:02
CTP'li Belediye Başkanları Belediyelerin Sorunlarına Çözüm Getirilmesini İstedi
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CTP-BG’li 8 belediye başkanı, belediyelerin yaşadıkları sorunları dile getirerek bir an önce çözüm bulunması konusunda hükümete çağrı yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Cemal Biren, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal,  Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Olumlu gelişme sağlanamaması halinde, hiç arzulamadığımız halde, bu konuların çözüme kavuşturulabilmesi için gereken her türlü girişimi yaşama geçirme kararlılığı taşıdığımızı Kıbrıs Türk kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Belediyelerin mali durumlarının  sık sık basın organlarına yansımakta ve toplum tarafından tartışılmakta olduğu, bunlardan bazılarının gerçekçi dayanaklara bağlı olarak kamuoyuna yansırken, bazılarının da bilgi eksikliğinden veya devlet organlarının yerine getirmesi gereken görevleri tamamlamamasından ötürü gündeme geldiğine işaret edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılarla ilgili devletin ilgili birimlerine yaptığımız talep ve başvurularımızdan arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurul kararları doğrultusunda şekillenen bu taleplerin önemli bir kısmı halen karşılanmamıştır. Çözümsüz olarak gündemlerimizde yer işgal eden konular, hem maddi kayıplarımızı artırmakta, hem de hemşerilerimizin aldıkları hizmetlerin kalitesinde azalmaya yol açmaktadır.”

Yerel yönetim reformuyla ülkede yeni bir dönem başladığı, buna karşın belediyelere çok önemli kazanımlar sağlayan reform konusunda, hedeflenen noktaya henüz ulaşılamamasından dolayı, geçiş döneminin sona erdirilemediğine vurgu yapılan ortak açıklamada, bu dönemin olabildiğince sancısız ve kısa zamanda atlatılabilmesi için, sürecin en başından beridir devam eden belediyelerarası kolektif anlayışın sürdürülmesinin şart  olduğuna dikkat çekildi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

CTP-BG’li 8 belediye başkanının imzası ile yayımlanan ortak açıklamada, çözüm bekleyen sorunlar özetle şöyle sıralandı:

“Devlet katkısı, belediyelerin halka çağın gerektirdiği kapsam ve kalitede hizmet sunabilmesi için mutlaka artırılmalıdır; 

2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nda devletin yerel gelirlerinde %5’lik bir artışın öngörülmüş olması belediyelerin önümüzdeki yıl daha da büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya geleceğinin açık bir göstergesidir. Mal ve hizmet alımlarında yaşanan fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle bugün maliyetleri yaklaşık %20 dolayında artan belediyelerin, bütçede öngörülmüş şekliyle devlet katkısının sadece %5’lik bir düzeyde artırılması çok ciddi bir mali krizin habercisidir. Bunu kısmen telafi edebilecek bir yöntem olarak, devletin yerel gelirlerinin %10'unun devlet katkısı olarak belediyelere aktarılması bizce şarttır;

20 Şubat, 2008 tarihli Bakanlar kurulu kararıyla belediyelerin Kıb-Tek’e olan borçları silinmiş, ancak genel seçimlerin ardından gerçekleşen hükümet değişikliğiyle birlikte, bu uygulamaya son verilmiştir. 
Belediyelerimizin idari binaları ve tesisleri dışında sarf ettikleri tüm elektrik akımı bedelinden muaf oldukları ve geriye dönük borçlarının bulunmadığı net olarak kayda geçirilmeli ve gerekli yasal düzenleme zaman yitirmeden yapılmalıdır;

Kendi yerel kaynaklarından, kendi mali ve teknik olanaklarıyla su elde eden belediyelerden alınan ücretler, bir tür çifte ücretlendirme niteliğindedir. Bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir;

KDV oranlarında %5’ten %16’ya yapılan değişiklik, bütçelerimizde onarılmaz bir hasara yol açmış ve bizleri %11 gibi bir eksik kaynakla hizmet arzı noktasına itmiştir. Bu durum yeniden ele alınmalı ve yatırım giderlerimize uygulanan KDV oranı yeniden %5 olarak düzenlenmelidir;

Maliye Bakanlığı’nın belediyelere ödemesi gereken KDV alacakları çok uzun zamandan beri ödenmemektedir. Bu alacaklarımızın ya belediyelere ödenmesi, ya da devletin alacaklarıyla mahsuplaşarak temizlenmesi şarttır;

Devletten teşvik alan farklı sektörlerdeki yatırımların inşa işleri yasal harçlardan muaf sayılmaktadır. Bu muafiyet devlet tarafından belediyelerin yerine karar verilerek uygulanmaktadır. Bu kapsamdaki yatırımların mali yükümlülükleri anayasanın eşitlik ilkesine bağlı olarak, teşvik kapsamında oluşları dikkate alınarak, devlet tarafından belediyelere ödenmelidir;

Belediyeler Yasası’nda özellikle mali konuları düzenleyen maddelerde günün ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzak bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle yasa değişikliğinin bir an önce yapılması ve hem vergi oranlarının, hem de yetki alanlarının günün gereksinimlerine uygun hale getirilmesi kaçınılmazdır;

Tüm yerleşim birimlerinin belediyeler sınırlarına katılmasına karşın, hala imar yetkilerinin kullanımı ile inşaat ruhsat bedellerinin tahsilatı birçok beldede devlet tarafından yerine getirilmektedir. Belediyeler arası eşitlik ve yetki uyumunun sağlanması bakımından, bu yetkiler tüm belediyelerce sorumluluk alanlarında egemen biçimde kullanılabilmelidir.”

“HER TÜRLÜ GİRİŞİM HAYATA GEÇİRİLECEK”

Açıklamanın sonunda sıralanan konular hakkında olumlu gelişme sağlanabilmesi için ilgili bakanlık olan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı aracılığıyla devletin belediyelerle yapıcı bir çaba sergilemesi şart olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

“Bu konular, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne üye tüm belediyeler için çözümü ertelenemez sorunlar olarak değerlendirilmelidir. Bu konularda çözüm üretilmesi geciktikçe, belediyelerin sıkıntıları büyüyecek, karmaşıklaşacak ve daha da çözülemez hale gelebilecektir. Hem diğer belediyelerle, hem de devlet birimleriyle yapıcı bir işbirliğine hazır olduğumuz net olarak bilinmelidir. Olumlu gelişme sağlanamaması halinde, hiç arzulamadığımız halde, bu konuların çözüme kavuşturulabilmesi için gereken her türlü girişimi yaşama geçirme kararlılığı taşıdığımızı Kıbrıs Türk Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Son Güncelleme: 02.11.2011 15:02
Anahtar Kelimeler:
BelediyeCtpHükümetSorun
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