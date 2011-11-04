CTP'den elektrik zammına tepki

Ulusal Birlik Partisi, bir taraftan çıkarmaya çalıştığı yasalar ile halkımızın iş bulma imkânını azaltmaya ve gelir düzeyini geriletmeye çalışırken diğer taraftan da tüketimi zorunlu olan ürünlerin fiyatını

artırarak hayatı yaşanmaz kılmaktadır.



Geçmiş Ulusal Birlik Partisi Hükümet dönemlerinde olduğu gibi şimdiki dönemde de Bakanlar Kurulu toplantıları halkımızın korkulu kâbusu haline gelmiştir.



Bakanlar kurulunun toplanacağı günler, hangi temel tüketim maddesine zam geleceği, hazırlanan yasa tasarıları ile çalışanların hangi haklarının budanacağı, hangi toplumsal varlığın veya kurumun peşkeş çekileceğini halkımız endişe ile beklemektedir.



Son yapılan Bakanlar kurulu toplantısında devletin kendisinin faturalarını ödemediği veya yakınları, destekçileri olduğu için bazı işletmelerin borçlarının tahsil edilmesine engel olduğu için Elektrik kurumu üzerinde oluşan yükü halkımızın sırtına yıkma adına elektrik fiyatlarına %20 zam yapılmıştır. Aslında bu zamla Kurban Bayramı öncesinde halkımız, elektrik fiyatlarına kurban edilmiştir. Çünkü bu karar diğer ürünlerin fiyatlarının artmasını da tetikleyecek bir karardır. Bugün bile Ulusal Birlik partisinin yanlış politikaları nedeni ile geçim sıkıntısına düşmüş insanlarımızın bu karardan sonra çok daha kötü koşullarda bayram dâhil bir yaşam geçirecekleri çok açıktır.



Ulusal Birlik Partisinin Kurban Bayramı öncesinde halkımıza yaşatmış olduğu bu kara kâbus, gelecekte daha neler yapabileceğinin göstergesidir.



Halkımızın geleceğini karartacak bu gelişmelere karşı hep birlikte mücadele etmek için hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Halkımızın gelişmeleri yakından takip etmesi mücadelenin başarılı olması için çok önemlidir