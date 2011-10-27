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CTP Yarın Pankart Açıp Bildiri Dağıtacak

New York’ta yapılacak olan zirvede liderlerin “çözüm için zorlanmaları gerektiğini” kaydetti.

CTP Yarın Pankart Açıp Bildiri Dağıtacak

New York’ta yapılacak olan zirvede liderlerin “çözüm için zorlanmaları gerektiğini” kaydetti.

27 Ekim 2011 Perşembe 16:33
CTP Yarın Pankart Açıp Bildiri Dağıtacak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (CTP - BG) Genel Sekreteri Asım Akansoy, çözüm ve barışın CTP - BG için son derece önemli olduğunu vurguladı ve New York’ta yapılacak olan zirvede liderlerin “

çözüm için zorlanmaları gerektiğini” kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Yarın adanın dört bir yanında bildiri dağıtıp pankart açacağız ve liderlere risk almalarını söyleyecek, atacakları adımlar konusunda ciddi bir niyet taşımaları gerektiğini

vurgulayacağız Onlara, ‘anlaşmadan dönmeyin’ mesajını vereceğiz” dedi.

CTP - BG Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Akansoy, katıldığı bir televizyon programında sosyal - siyasal gelişmeler ve Kıbrıs sorununa yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin gündeminde erken seçim olup olmadığı ile ilgili soruya Akansoy, muhtarlara ödenek bağlanması gibi bazı uygulamalara bakılacak olursa erken seçimden çok UBP’nin hükümete tutunmaya, pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığı görüntüsünü verdiğini savundu. Akansoy, “Ancak 2012’de erken seçim kaçınılmaz, çünkü UBP artık taşınabilir bir yük olmaktan çıktı” diye konuştu.

Hükümeti, “kaçak yaşamı yasalaştırmak ve on binlerce kişiye vatandaşlığa yol açacağı kaygılarına neden olan muhaceret affını gündeme getirmekle” suçlayan Akansoy, ne nüfus ne de kaçak işçi sayısıyla ilgili bir veri bulunmadığından, yasanın geçmesiyle açılacak kapıdan kaç kişinin ülkeye gireceğinin bilinmediğini ileri sürdü.

Akansoy, “Ne isterse olsun, ama biz bu uygulamaya karşıyız. İnsanların izinli, kayıtlı, kontrollü bir şekilde gelip çalışmalarına bir şey demeyiz ama gerek kayıt dışı çalışmaya gerekse vatandaşlığa yol açacak bir kapıdan girip ilerlemelerine izin verilmemeli” dedi.

Akansoy, Kıbrıslı Türkler’in dayanacakları ve tutunabilecekleri tek şeyin kendileri olduğunu, o nedenle kendi kendine yetecek hale gelebilmek için iradeye sahip çıkılması gerektiğini kaydetti

“ÖĞRENCİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ DEMOKRASİ YARASI”

Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki (YDÜ) olayların ardından belli bir gruba mensup 16 öğrencinin sınır dışı edilmesini de değerlendiren CTP - BG Genel Sekreteri, “Bunlar hiç yaşanmaması gereken olaylar.

Türkiye’de de var olan hassas, sıkıntılı bir süreçte herkes sağduyulu dikkatli davranmalı” dedi.

Buna karşın sınır dışı edilenlerin tümünün belli bir gruptan olmasının düşündürücü olduğunu, bu durumun devletin taraf olduğunu gösterdiğini savunan Akansoy, demokrasi ve adalet açısından bunun

kabul edilebilecek bir şey olmadığını belirtti.

“ONLARA ‘ANLAŞMADAN DÖNMEYİN’ DİYORUZ”

30 - 31 Ekim tarihlerinde New York’ta yapılacak zirveyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Akansoy, çözüm ve barışın CTP - BG için son derece önemli olduğunu vurguladı ve New York’ta yapılacak olan

zirvede liderlerin “çözüm için zorlanmaları gerektiğini” kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay dışında gidişatın iyi olduğunu söyleyen tek bir kimse olmadığını” kaydeden CTP - BG Genel Sekreteri Akansoy, bu nedenle durumu

yorumlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, gerek çapraz oylamayı referanduma koymaktan söz ederek, Hristofyas’ın da dönüşümlü başkanlık önerisinden geri adım atmasını sağlayarak, gerekse egemenlik konusunda

konfederasyon bazlı öneriler ortaya atarak Kıbrıs Türk tarafının elini uluslararası alanda zayıflattığını ileri süren Akansoy konuşmasını şöyle tamamladı:

 “Süreci anlamaya çalışıyoruz ama sorumluluk kendilerinde. Bundan sonra bu sorumluluğu paylaşamayız. Çağrılara cevap vermeyen Cumhurbaşkanı, sorumluluğu kendi almış demektir. Biz desteğe

karşılık bulamadık ve bu sonuç ortaya çıktı”.

Son Güncelleme: 27.10.2011 16:33
Anahtar Kelimeler:
New YorkLiderlerCtpPankart
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