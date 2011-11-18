CTP ve AKEL Ortak Komite Kuracak

CTP VE AKEL, çözüm sürecine katkı koymak için ortak komite oluşturma kararı aldı.

Yorgancıoğlu başkanlığındaki CTP heyeti, bugün saat 11.30’da Güney Lefkoşa’daki AKEL Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Sekreter Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetiyle görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bir buçuk ay önce yapılan görüşmenin devamı niteliğindeki görüşmede, geçtiğimiz ay sonunda New York, Greentree’de yapılan ve önümüzdeki Ocak ayında yapılacak olan zirve ile ilgili değerlendirmeler ele alındı.

CTP heyetinde Genel Başkan Özkan Yorgancıoğlu’na Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Özdil Nami, Örgüt Sekreteri Ahmet Barçın ve Mali Sekreter Gülden Karakaya Akbil eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda, her iki parti lideri de, New York zirvesinde sorunun çözümüne yönelik bir ilerleme olmadığı görüşünde olduklarını vurguladı.

YORGANCIOĞLU

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik süreçte Ocak ayında yapılacak olan zirveye kadar bir ilerleme kaydedilmediği takdirde, sürecin durağan bir döneme gireceğini ve bundan da her iki toplumun zarar göreceğini söyledi.

Özkan Yorgancıoğlu, AKEL ile gerçekleştirdikleri toplantıda, New York zirvesi üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, Ocak ayında yapılması kararlaştırılan zirveye kadar iki partinin yapması gereken çok iş olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Yorgancıoğlu, “Çünkü Ocak ayına kadar anlamlı bir ilerleme kaydedilmezse, sorunun çözümünün durağan bir döneme gireceğinin herkes farkında. Çözümsüzlüğün uzamasından ise hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar’ın zarar göreceğini biliyoruz. Bu nedenle sürece katkıda bulunmak açısından her iki partinin kendi içlerinde oluşturacakları gruplardan ortak bir komite kurulması ve çözüm sürecine katkı koymaya yönelik çalışmalara başlaması konusunda uzlaşmaya varıldı” diye konuştu.

Yorgancıoğlu, komitelerin önümüzdeki hafta oluşturularak çalışmalara hemen başlayacaklarını sözlerine ekledi.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da açıklamasında, her iki partinin de New York zirvesinde ilerleme kaydedilmemesinden ötürü duydukları kaygıyı dile getirdi.

Kurulacak komitenin hemen çalışmalara başlayacağını ve ortaya koyacakları somut önerilerle daha olumlu bir hava oluşturulmasına katkı koyacaklarını kaydeden Kiprianu, ortak vatanın geleceği için yaşayabilir, adil bir çözüme en kısa sürede ulaşılması dileklerini belirtti.