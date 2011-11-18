Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

CTP ve AKEL Ortak Komite Kuracak

CTP VE AKEL, çözüm sürecine katkı koymak için ortak komite oluşturma kararı aldı

CTP ve AKEL Ortak Komite Kuracak

CTP VE AKEL, çözüm sürecine katkı koymak için ortak komite oluşturma kararı aldı

18 Kasım 2011 Cuma 16:32
CTP ve AKEL Ortak Komite Kuracak
banner238

CTP VE AKEL, çözüm sürecine katkı koymak için ortak komite oluşturma kararı aldı.

Yorgancıoğlu başkanlığındaki CTP heyeti, bugün saat 11.30’da Güney Lefkoşa’daki AKEL Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Sekreter Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetiyle görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bir buçuk ay önce yapılan görüşmenin devamı niteliğindeki görüşmede, geçtiğimiz ay sonunda New York, Greentree’de yapılan ve önümüzdeki Ocak ayında yapılacak olan zirve ile ilgili değerlendirmeler ele alındı.

CTP heyetinde Genel Başkan Özkan Yorgancıoğlu’na Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Özdil Nami, Örgüt Sekreteri Ahmet Barçın ve Mali Sekreter Gülden Karakaya Akbil eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda, her iki parti lideri de, New York zirvesinde sorunun çözümüne yönelik bir ilerleme olmadığı görüşünde olduklarını vurguladı.

YORGANCIOĞLU

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik süreçte Ocak ayında yapılacak olan zirveye kadar bir ilerleme kaydedilmediği takdirde, sürecin durağan bir döneme gireceğini ve bundan da her iki toplumun zarar göreceğini söyledi.

Özkan Yorgancıoğlu, AKEL ile gerçekleştirdikleri toplantıda, New York zirvesi üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, Ocak ayında yapılması kararlaştırılan zirveye kadar iki partinin yapması gereken çok iş olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Yorgancıoğlu, “Çünkü Ocak ayına kadar anlamlı bir ilerleme kaydedilmezse, sorunun çözümünün durağan bir döneme gireceğinin herkes farkında. Çözümsüzlüğün uzamasından ise hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar’ın zarar göreceğini biliyoruz. Bu nedenle sürece katkıda bulunmak açısından her iki partinin kendi içlerinde oluşturacakları gruplardan ortak bir komite kurulması ve çözüm sürecine katkı koymaya yönelik çalışmalara başlaması konusunda uzlaşmaya varıldı” diye konuştu.

Yorgancıoğlu, komitelerin önümüzdeki hafta oluşturularak çalışmalara hemen başlayacaklarını sözlerine ekledi.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da açıklamasında, her iki partinin de New York zirvesinde ilerleme kaydedilmemesinden ötürü duydukları kaygıyı dile getirdi.

Kurulacak komitenin hemen çalışmalara başlayacağını ve ortaya koyacakları somut önerilerle daha olumlu bir hava oluşturulmasına katkı koyacaklarını kaydeden Kiprianu, ortak vatanın geleceği için yaşayabilir, adil bir çözüme en kısa sürede ulaşılması dileklerini belirtti.

Son Güncelleme: 18.11.2011 16:32
Anahtar Kelimeler:
CtpKomiteHeyetAkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim