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CTP Meclis Komitelerinde Halkımıza Kalkan Olacağız

Yorgancıoğlu komite toplantılarına katılma kararlarını duyurdu ve tasarılarla ilgili görüşlerini ifade etti

CTP Meclis Komitelerinde Halkımıza Kalkan Olacağız

Yorgancıoğlu komite toplantılarına katılma kararlarını duyurdu ve tasarılarla ilgili görüşlerini ifade etti

17 Kasım 2011 Perşembe 16:48
CTP Meclis Komitelerinde Halkımıza Kalkan Olacağız
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler  (CTP -BG), Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülürken tepkiler üzerine komitelere geri çekilen çalışma hayatıyla ilgili tasarıların görüşüleceği

komitelerin toplantılarına katılarak, “halka yönelik saldırılara karşı kalkan görevi yapacağını” açıkladı.

CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, emekçilerin yaşam kalitesini ve gelir düzeyini artırmak için çaba gösterdiklerini; tasarılarla ilgili görüşlerini komite toplantılarında da ifade edip değişiklik sağlamak istediklerini, ancak bu olmazsa da ret oyu kullanma haklarının saklı olduğunu belirtti.

CTP - BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu düzenlediği basın toplantısıyla, komite toplantılarına katılma kararlarını duyurdu ve tasarılarla ilgili görüşlerini ifade etti.

“Hükümetin, ülkede tüm hakları ve yaşam kalitesini gerileten yasalar gündeme getirdiğini”; CTP’nin ise halkın kötü koşullara itilmemesi için mücadele verdiğini ve karşı durmayı görev saydığını ifade eden Yorgancıoğlu, halkın siyasal iradesinin temsil edildiği Meclis’te Sosyal Sigortalar (Değişiklik), İhtiyat Sandığı (Değişiklik), Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) yasa tasarılarının görüşüleceği komitelere, “UBP’nin saldırılarını püskürtmek için” katılacaklarını söyledi.

Yorgancıoğlu, sorumluluk bilinciyle görüşlerini ifade edeceklerini kaydederek, yakın geçmişte Meclis’teki direnişle sokaktaki eylemlerin bütünleştiğini ve tasarıların Meclis Genel Kurulu’ndan komitelere çekildiğini hatırlattı.

Söz konusu tasarılarla ilgili eleştirilerini de dile getiren CTP - BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu, Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla emekçi ve esnafın yüzde 2 - 2.5 daha fazla prim yatırmak zorunda kalacağını; buna karşı alternatif öneriler sunacaklarını söyledi.

Tasarıdaki düzenlemeyle, işsizlik ödeneğiyle ilgili de alternatif görüşleri olduğunu belirten Yorgancıoğlu; hamile, asker ve zorunlu izin kullanan çalışanların bu süreleri satın alarak sigortalı sayılmaları haklarının ellerinden alınacağını; “bu gaspı ortadan kaldırmak için direnip mücadele edeceklerini” ifade etti.

Emeklilik koşullarıyla ilgili düzenlemeleri de eleştiren Yorgancıoğlu, “Halkımıza saldırılara karşı kalkan olarak görev yapacağız” dedi.

İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki değişiklikle çalışanların toplu sözleşme hakkının ortadan kaldırılması anlamına gelen düzenlemeler yapıldığı görüşünü ifade eden CTP - BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu, bunun; sendikal hakkın yok edilmesiyle eş anlamlı olduğunu ve “emekçilerin partisi” olarak bunlara göz yumamayacaklarını söyledi.

Yorgancıoğlu, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda öngörülen affı kabul edemeyeceklerini dile getirerek, “Af olacaksa sadece kayıt dışı, kaçak insanların ülkeden çıkışlarını kolaylaştıracak bir af olmalı. Yoksa affedilip ülkede kalmalarını kabullenmemiz mümkün değil” diye konuştu.

CTP - BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu, tüm bu önerileri Meclis komitelerindeki toplantılarda da ifade edeceklerini belirterek, özetle “Bu önerilerimizin ne derece dikkate alınacağına bağlı olarak tasarılara ret oyu kullanma hakkımızı saklı tutacağız. Ne başarırsak emekçilerin kâr hanesine yazılacak. Amacımız; emekçilerin yaşam kalitesini ve gelir düzeyini artırmaktır” dedi.

Yorgancıoğlu, tüm bunları popülizm yapmadan yapacaklarını belirtti ve “partisinin, UBP’nin koltuk değneği olduğu” sıfatının kabul edilemeyeceğini; halkın yararına bir sonuç elde etmek için uğraşlarının süreceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 17.11.2011 16:48
Anahtar Kelimeler:
CtpKomiteYorgancıoğluHalk
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